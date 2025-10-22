Cum arată „Little Bolt”, noile mașini electrice cu care vei putea circula mai ieftin prin București

Costul călătoriei ar urma să fie mai mic

Conform anunțului făcut de companie, costul unei călătorii prin „Little Bolt” ar urma să fie mai mic.

Mașinile vor putea atinge viteza maximă de 70 km/h.

Cei de la Bolt susțin că „acest proiect este un pas pentru angajamentul Bolt de a deveni o companie cu zero emisii nete de carbon până în 2040”.

Mașină Little Bolt. Foto: Bolt

„Lansarea Little Bolt reprezintă un câștig în materie de mobilitate urbană, fiind avantajoasă pentru pasageri și conducători auto deopotrivă. Cei dintâi se pot mișca rapid și printr-un mijloc sustenabil prin oraș, în timp ce șoferii parteneri au șansa să câștige mai bine datorită curselor mai dese.

Alte avantaje ale vehiculelor electrice de dimensiuni mici sunt parcarea mai ușoară, faptul că ocupă mai puțin spațiu în trafic și că nu generează emisii CO2 în timpul utilizării”, a declarat Maria Niculescu Aron, General Manager Bolt România.

Mașinile au trei moduri de condus

Conform comunicatului Bolt, aceste mașini din categoria Little Bolt sunt Jinpeng Smart Balance și au trei moduri de condus.

Mașinile „Little Bolt”. Foto: Bolt

„Mașinile din categoria Little Bolt sunt Jinpeng Smart Balance și au trei moduri de condus: Eco, Normal şi Sport, viteza maximă pe care o ating fiind de 70 km/h.

Noua categorie este disponibilă momentan doar în centrul și nord-vestul Capitalei, urmând să fie accesibilă din mai multe zone ale orașului după o perioadă de probă.

Lansarea Little Bolt face vehiculele electrice mai accesibile prin costuri reduse, contribuind, prin tehnologia de schimbare a bateriilor, la rezolvarea barierelor legate de infrastructură de încărcare.

Mașinile sunt echipate zilnic, fără costuri pentru șoferii parteneri, cu două seturi de 8 baterii lithium-ion de ultimă generație, fiecare set având o autonomie de 150 kilometri. Bateriile se schimbă instant la oricare dintre cele 9 stații Battery Swap, vizibile în aplicația Bolt”, se arată în comunicatul transmis de Bolt.

