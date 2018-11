Cum arată mașina folosită în atacul de la mall-ul din Brăila

Autoturismul marca Skoda a fost scos la vânzare în schimbul sumei de 8290 de euro, pe un site de anunțuri în urmă cu două zile.

Duminică, Marius Valentin Parfenie s-a întâlnit cu proprietarul mașinii în localitatea Cazașu din județul Brăila. Din motive încă necunoscute, cei doi bărbați ar fi început să se certe. Parfenie, care s-ar fi aflat sub influența drogurilor și a alcoolului, l-a înjunghiat pe cel de la care voia să cumpere autoturismul.

Apoi, tânărul de 20 de ani s-a urcat la volanul mașinii, iar pe centura orașului Brăila, a intrat în plin într-un grup de pietoni. Deși a rănit două persoane, tânărul și-a continuat drumul.

În parcarea unui mall din Brăila, Marius Valentin Parfenie, aflat sub influența alcoolului, a intrat în plin în mai mulți oameni aflați la intrarea în mall.

Autoturismul s-a oprit în ușile de la intrarea în centrul comercial, iar Parfenie a fost dat jos de martori și imobilizat.

Tânărul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, sub acuzațiile de furt calificat, vătămare corporală din culpă, loviri sau alte violențe, conducere sub influența băuturilor alcoolice, părăsirea locului accidentului și conducere sub influența drogurilor.