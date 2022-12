Pele era internat din 29 noiembrie la spitalul Albert Einstein din Sao Paulo, cu numeroase probleme medicale. El a fost diagnosticat cu cancer în septembrie 2021, iar ulterior a fost diagnosticat cu o infecție respiratorie. Fostul mare fotbalist a murit ieri, 29 decembrie, în urma „cedării mai multor organe vitale”.

Ziarele din întreaga lume au reacţionat la vestea morţii lui Pele. Iată cum arată copertele edițiilor de astăzi ale câtorva dintre cele mai importante publicații:

Unul dintre principalele ziare braziliene, O Globo, a tipărit un număr fără precedent de patru ediții, cu coperte diferite, care marchează momente din cariera lui Pele. Titlul ziarului: „Pele Etern”.

El País din Spania titrează: „Adio lui Pele, «regele fotbalului»”, cu o imagine a acelei victorii emblematice la Cupa Mondială din 1970.

Cotidianul sportiv francez L’Équipe adoptă culorile braziliene pe primele pagini ale ziarului. Cu o imagine pe o pagină întreagă a unui tânăr Pele, ziarul titrează: „A fost un rege”.

Breathtaking @lequipe front page, switching headline colours into Brazilians. “Pelé. He was a King” pic.twitter.com/kx0DeVXSFa

Și cotidianul britanic The Mirror prezintă o imagine cu Pele sărbătorind la Cupa Mondială din 1970, numindu-l pe brazilian „Cel mai bun”. Ziarul scrie: „Lumea salută geniul divin care a făcut fotbalul frumos”.

Ziarul francez Libération publică o imagine pe o pagină întreagă a lui Pele, pe care scrie: „Fotbalistul mitic al Braziliei și triplu campion mondial a murit joi, la vârsta de 82 de ani”.

The Guardian prezintă o imagine cu Pele așezat pe umerii coechipierilor și fanilor săi după victoria Braziliei în finala Cupei Mondiale din 1970.

Guardian front page, Friday 30 December 2022: One in 10 Tory peers have given more than £100,000 to the party pic.twitter.com/UwOA3FviNR