La scurt timp după anunțul că Pele a murit, Cristiano Ronaldo i-a adus un omagiu emoționant lui Pele, într-o postare pe contul său de Instagram.

„Un simplu «adio» eternului rege Pele nu va fi niciodată suficient pentru a exprima durerea simțită acum de întreaga lume a fotbalului. O inspirație pentru atâtea milioane de oameni, o referință de ieri, de azi, pentru totdeauna. Afecțiunea pe care mi-a arătat-o ​​mereu a fost reciprocă în fiecare moment pe care l-am împărtășit, chiar și de la distanță. Nu va fi niciodată uitat și amintirea lui va rămâne veșnică pentru iubitorii de fotbal. Odihnește-te în pace, rege Pele”, a scris Ronaldo.

La rândul său, Leo Messi a transmis pe contul său de Instagram un mesaj de condoleanțe. „Odihnește-te în pace, Pele”.

Fotbalistul brazilian Neymar, care poartă acum tricoul nr. 10 al Braziliei făcut celebru de Pele, i-a adus un omagiu lui Pele, apreciind că „a schimbat” totul în lumea fotbalului.

„Aș spune că înainte de Pele, fotbalul era doar un sport. Pele a schimbat totul. A transformat fotbalul în artă, în divertisment. A dat voce săracilor, oamenilor de culoare și mai ales: a dat vizibilitate Braziliei. Fotbalul și Brazilia și-au ridicat statutul datorită Regelui! A plecat, dar magia lui rămâne. Pele este veșnic!”, a transmis Neymar, citat de The Guardian.

O reacție a venit și din partea lui Kylian Mbappe, pe contul său de Twitter.

„Regele fotbalului ne-a părăsit, dar moștenirea lui nu va fi uitată niciodată. Odihnește-te în pace, rege”.

Fostul jucător englez de fotbal Sir Geoffrey Hurst a transmis că este „mândru” că a împărțit terenul cu Pele.

„Pentru mine, Pele rămâne cel mai mare din toate timpurile și am fost mândru că am fost pe teren cu el. Odihnește-te în pace, Pele, și mulțumesc”, a scris Geoff Hurst pe contul său de Twitter.

I have so many memories of Pele, without doubt the best footballer I ever played against (with Bobby Moore being the best footballer I ever played alongside). For me Pele remains the greatest of all time and I was proud to be on the the pitch with him. RIP Pele and thank you. pic.twitter.com/oCpQlw7EIK