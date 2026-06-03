Între Tigveni și Curtea de Argeș mai sunt de turnat 30.000 de tone de asfalt

Am fost miercuri pe șantierul Secțiunii 4 Tigveni – Curtea de Argeș pentru a vedea stadiul lucrărilor și ce presupune uriașa desfășurare de forțe care promite să dea în trafic acest tronson de autostradă în toamnă. Am văzut cum arată și „Momaia”, primul tunel veritabil de autostrada românească realizat prin noua metodă austriacă (cunoscută la nivel internațional ca NATM – New Austrian Tunneling Method n.r.).

Secțiunea 4 cuprinsă între localitățile Tigveni și Curtea de Argeș, din județul Argeș, are o lungime de 9,86 kilometri și este realizată de firma austriacă Porr Construct. Deși termenul contractual inițial pentru finalizarea lucrărilor era stabilit pentru februarie 2027, mobilizarea din șantier ar putea permite deschiderea circulației în avans, în această toamnă. Porr Construct a realizat și Secțiunea 1 Sibiu – Boița, de 13,17 kilometri, din Autostrada Sibiu – Pitești, tot cu un avans considerabil, lotul fiind deschis oficial traficului în decembrie 2022.

Cristi Tudor, reprezentantul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, împreună cu reprezentanții firmei austriece, în frunte cu inginerul Fernando Lopes – manager de proiect Porr, ne-au arătat stadiul lucrărilor. Am oprit pentru început, între structura 8 și 7, în apropiere de Curtea de Argeș, la kilometrul 90+325, unde muncitorii turnau asflat în apropiere de un pod.

Pe tot șantierul se află, în prezent, 190 de utilaje si 430 de muncitori, inclusiv operatorii utilajelor.

Întrebat la cât estimează stadiul lucrărilor de pe Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș, inginerul Fernando Lopes a răspuns: „90-91%. Mai avem în jur de 30.000 de tone de asfalt de turnat. În condiții normale ar fi o lună, o lună și ceva de muncă”.

Managerul de proiect a mai adăugat: „Lucrăm la asfaltat, cât ne permite vremea. (…) Avem un singur pod în care turnăm, săptămâna asta și săptămâna viitoare trecem la izolație”.

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În ceea ce privește modul în care vremea a afectat lucrările, acesta a spus: „A afectat pe toți constructorii. Adevărul este că iarna a fost cam lungă. Nu e o problemă majoră dacă plouă o săptămână continuu, e o problemă dacă plouă două zile, iar trei zile e soare. Lucrările de terasament nu sunt terminate din cauza asta”.

Primul tunel veritabil de autostradă din România

Am continuat drumul și am ajuns la Tunelul Momaia, care are o lungime de 1.350 de metri, fiind format din două galerii independente pentru fiecare sens de mers, denumite „Daniela” și „Alina”. Muncitorii lucrau în jurul galeriilor și la echipamentele care se montează în tunel.

„Lucrăm la tunel, ventilatoarele sunt montate, sisteme de iluminat, sisteme de evacuare, de urgență, sisteme de drenaj și așa mai departe. Facem ultimele retușuri…”, a mai precizat Fernando Lopes.

La tunel, lucrările de infrastructură sunt gata încă din decembrie 2025. „Sistemul rutier l-am tunat din decembrie. De săptămâna viitoare intrăm cu vopsitul la o parte din tunel. Echipamentele sunt practic montate toate. În două săptămâni începem cu testarea deja la echipament”, a adăugat reprezentantul Porr.

De ce se pune beton rutier în tunel în loc de asfalt?

În interiorul tunelului Momaia nu s-a pus asfalt, ci s-a folosit o soluție specială: beton rutier. Calea de rulare este realizată din dale groase de beton rutier, turnate cu finisoare speciale de mare capacitate. Se pune beton în tunel în loc de asfalt din motive stricte de siguranță: rezistență la incendiu și durabilitate.

În caz de accident urmat de incendiu în subteran, asfaltul, fiind pe bază de bitum/petrol, întreține arderea și degajă un fum extrem de toxic. Betonul nu arde.

De asemenea, betonul rutier rezistă zeci de ani fără să facă gropi, eliminând necesitatea unor reparații dese în interiorul tunelului, care ar bloca traficul.

Tunelul Momaia are și trei legături în caz de urgență

Am intrat cu mașina prin galeria „Alina” a Tunelului Momaia. Are trei conexiuni de evacuare în caz de urgență, între cele două galerii principale. Două legături sunt pietonale și una auto, în special pentru pompieri, poliție sau jandarmi.

Aceste conexiuni sunt dotate cu uși antifoc și permit evacuarea oamenilor sau trecerea vehiculelor de urgență dintr-o galerie în cealaltă, în cazul unui incident grav sau al unui incendiu.

„Ne aflăm pe prima galerie a primului tunel rutier de autostradă din România. Vorbim de un tunel rutier săpat în munte (…), care va fi deschis în perioada imediat următoare. Aceste galerii respectă toate normele de siguranță pentru participanții la trafic. Pentru noi, pentru Compania de Drumuri, acesta este cel mai important lucru. De exemplu, aici în zona unde ne aflăm este galeria (legătura n.r.) de evacuare în cazul apariției unui incident pe această galerie. Ușile se vor deschide fiecare în funcție pe care galerie apare incidentul. Avem sistemul de presurizare să nu intre fumul în galeriile de evacuare a participanților la trafic care vor fi evacuați. Sunt doua astfel de galerii mici și o galerie mare pentru forțele de intervenție pentru a avea acces imediat în tunel, vorbim de ambulanță, poliție, pompieri”, a precizat Cristi Tudor, reprezentantul DRDP Craiova.

Urmează să se facă, cu reprezentanții CNAIR, instructajul pentru utilizarea acestor conexiuni și galerii.

„Deja protocoalele sunt făcute, în maxim două săptămâni antreprenorul va începe cu colegii noștri instructajul pentru utilizarea acestor galerii. (…) Avem sisteme de evacuare a noxelor, toate galeriile sunt echipate cu senzori de noxe, senzori de temperatură, camere video, sisteme de iluminare, sisteme de iluminare în cazuri de urgențe. Totul este la cele mai înalte norme de siguranță pentru participanții la trafic”, a mai adăugat Cristi Tudor.

Când ar putea avea loc deschiderea traficului pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș și în tunelul Momaia

Deși Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, a precizat, în luna mai, că secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș din Autostrada Sibiu – Pitești va fi deschisă traficului în august 2026, reprezentanții constructorului susțin însă că în această lună vor fi realizate complet doar lucrările de infrastructură.

„În august ar trebui să fim cu infrastructura terminată. Apoi trebuie să terminăm sistemul de siguranță. În august-septembrie cred că ar fi perioada de testare tunel…”, a susținut Fernando Lopes, manager proiect Porr.

Astfel, dacă totul decurge conform planului, deschiderea traficului ar putea avea loc la sfârșitul lunii septembrie, devansând semnificativ termenul contractual inițial care era în februarie 2027.

Nodul Rutier Tigveni: „Poarta” de descărcare a traficului de pe Secțiunea 4

După parcurgerea tunelului Momaia, la capătul celor 9,86 kilometri ai Secțiunii 4 din cadrul Autostrăzii Sibiu – Pitești, e nodul rutier de la Tigveni. Acest nod reprezintă o piesă de infrastructură vitală pentru întregul proiect. Fără această conexiune, darea în trafic a primului tunel forat din România ar rămâne imposibilă, deoarece șoferii nu ar avea o cale de ieșire de pe autostradă.

Prin intermediul unor bretele de acces și a unui sens giratoriu, fluxurile de vehicule vor fi preluate de pe autostradă și direcționate în siguranță către rețeaua de drumuri naționale și județene din zonă, în special spre DN 73C.

„Din acest nod rutier se va face legătura cu DN 73C care merge către Râmnicu Vâlcea. Secția de Drumuri Naționale (SDN) Râmnicu Vâlcea deja începe lucrările de punere în siguranță și pe acest sector de drum prin reparații asfaltice, curățare acostament, asigurare scurgeri ape, pentru că, după deschiderea acestui lot, traficul rutier va fi foarte crescut.

Valoarea contractului pentru execuția Secțiunii 4 Tigveni – Curtea de Argeș din Autostrada Sibiu-Pitești este de 2.000.162.437 lei, fără TVA, fiind finanţat prin Programul Transport 2021-2027.

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