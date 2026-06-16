Sfaturi utile pentru condus în tunelul Momaia

Horațiu Baltador, instructor auto și director al unei școlii de șoferi din Sibiu, a oferit câteva sfaturi importante pentru circulația prin tunel, într-un interviu acordat pentru publicația Turnul Sfatului. Tunelul Momaia, situat pe secțiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu-Pitești, va fi inaugurat în 2026, între lunile august-septembrie, conform estimărilor CNAIR și ale constructorului. Acest tunel are o lungime de 1.350 de metri, fiind format din două galerii independente pentru fiecare sens de mers.

În aceste condiții, inaugurarea tunelului de autostradă va reprezenta cel mai probabil o provocare pentru unii participanți la trafic. Pe rețelele sociale au apărut deja temeri că unii șoferi s-ar putea opri pe banda de urgență sau în tunel doar pentru a face fotografii.

„În primul rând trebuie să fim atenți la indicatoarele rutiere, pentru că sunt sigur că înainte de a intra în tunel va exista o adaptare a vitezei. Scopul principal este să reducem viteza astfel încât să adaptăm până la eliminarea oricărui pericol. În al doilea rând, în tunel nu oprim, nu staționăm, exclus să ne apucăm să facem selfie-uri. Iar dacă, în cazuri deosebite, se întâmplă să se oprească circulația, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să oprim motorul pentru a elimina producerea gazelor”, a precizat Horațiu Baltador.

Pentru șoferii care vor traversa tunelul, recomandările sunt clare: respectarea limitelor de viteză, evitarea opririi în tunel și renunțarea la ideea de a face fotografii.

„Regula principală este să respectăm limita de viteză și să nu ne oprim pentru fotografii”, a conchis instructorul auto.

Când va avea loc deschiderea traficului pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș

Tunelul Momaia, lung de 1,35 de kilometri, este doar începutul unei serii de tuneluri care vor fi construite de-a lungul autostrăzii Sibiu-Pitești. Cristian Pistol, directorul CNAIR, a precizat, în luna iunie, că lucrările pe tronsonul Curtea de Argeș – Tigveni sunt în grafic, iar deschiderea circulației este preconizată cu șase luni mai devreme decât termenul contractual din februarie 2027.

„Dacă se va menține ritmul de lucru, anul acesta se va putea deschide circulația pe această secțiune. Practic, vom putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)”, a declarat Pistol.

Tunelul Momaia are trei legături în caz de urgență

Tunelul Momaia va fi echipat cu sisteme moderne de siguranță, inclusiv detectoare de fum și noxe, camere de monitorizare a traficului și soluții pentru evacuarea persoanelor în caz de urgență.

Are trei conexiuni de evacuare în caz de urgență, între cele două galerii principale denumite „Daniela” și „Alina”. Două legături sunt pietonale și una auto, în special pentru pompieri, poliție sau jandarmi.

În interiorul tunelului Momaia nu s-a pus asfalt, ci s-a folosit o soluție specială. Calea de rulare este realizată din dale groase de beton rutier. Se pune beton în tunel în loc de asfalt din motive stricte de siguranță: rezistență la incendiu și durabilitate.

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