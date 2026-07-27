„Villa Skyfall” de 85 de milioane de dolari are pasaje secrete, cameră de poker, spa în stil pădure tropicală

În spatele porților bine păzite, monitorizate permanent de veterani militari și foști membri ai trupelor Navy SEAL, se conturează un nou standard al luxului american, relatează Fox News.

Este vorba despre Stone Creek Ranch, locul unde actori celebri precum Mark Wahlberg, miliardarul fondator de fonduri de investiții Steve Cohen, creatorul Rockstar Energy, Russ Weiner, și starul NFL Khalil Mack sunt vecini.

Fox Business a oferit o privire exclusivă asupra celei mai noi proprietăți din acest complex de lux: „Villa Skyfall”, o reședință în valoare de 85 de milioane de dolari, inspirată din filmele cu James Bond, care dispune de pasaje secrete, o cameră de poker, un spa în stil pădure tropicală și un teren privat de 2,5 acri.

„Este cea mai prestigioasă adresă din sudul Floridei în acest moment”

„Aceasta este, fără îndoială, cea mai prestigioasă adresă din sudul Floridei în acest moment. Cu opt ani în urmă, era un loc ascuns, puțin cunoscut, dar acum a evoluat, atrăgând o clientelă de elită: celebrități de top, lideri de afaceri și antreprenori. Calitatea proprietăților oferite în această comunitate este cu adevărat excepțională”, a declarat pentru Fox Business Senada Adzem, director executiv la Douglas Elliman Florida și agentul imobiliar care se ocupă de această proprietate.

„Delray Beach a atras o mulțime de investitori cu averi considerabile. Este o destinație specială, mai liniștită și mai retrasă decât Miami sau Palm Beach, ceea ce mulți dintre clienții noștri apreciază. În Stone Creek Ranch, pot avea proprietăți mari, intimitate și liniște, departe de ochii curioșilor. Le oferă o stare de liniște sufletească”, a adăugat Adzem.

Odată ce treci pragul proprietății, te întâmpină o capodoperă arhitecturală modernă. Vila are un salon principal cu o înălțime de 10 metri, iluminat de candelabre de cristal și onix luminat din spate, o galerie auto în stil muzeu, un spa inspirat din pădurea tropicală amazoniană, un salon secret de poker și o piscină de 29 de metri, înconjurată de cabane, elemente de foc și grădini tropicale.

„A fost proiectată să lase cu gura căscată orice miliardar”, a declarat Adzem.

„Ne-am dorit un design elegant și sofisticat, destinat unui cumpărător care apreciază ceea ce oferă această proprietate. Este unică, o adevărată piesă de colecție”.

„Villa Skyfall” a fost finalizată în doar 14 luni

Deși construcția unor astfel de proiecte exclusiviste necesită în medie patru-cinci ani, „Villa Skyfall” a fost finalizată în doar 14 luni.

Prețul de 85 de milioane de dolari include toate piesele de mobilier, baruri și bucătării complet echipate, genți de lux de la branduri precum Chanel, Dior și Hermès în dulapuri, ba chiar și periuțe de dinți electrice în toate cele 12 băi ale casei.

Cererea pentru astfel de proprietăți vine în special din partea celor care părăsesc statele cu taxe ridicate. Printre cumpărători se numără fondatori de companii tech, executivi din sectorul financiar și antreprenori care își doresc un refugiu privat, potrivit Fox Business.

„Vedem mulți antreprenori care plănuiesc să se retragă în curând și caută un sanctuar pentru ei și familiile lor, dar și persoane care adoră să organizeze evenimente. Avantajele fiscale ale Floridei atrag clienți din California, New York și Connecticut. Majoritatea provin din domeniul finanțelor și al tehnologiei, dar am avut și câțiva clienți celebri”, a explicat Adzem.

Piața imobiliară de lux din sudul Floridei, în creștere

Un preț de listare de 85 de milioane de dolari ar putea stabili un nou record pentru Delray Beach, conform declarațiilor lui Adzem.

În timp ce cumpărătorii obișnuiți se confruntă cu dobânzi ridicate și un acces dificil la piața imobiliară, segmentul de lux rămâne plin de încredere în potențialul pe termen lung al pieței din sudul Floridei.

„Clienții noștri din segmentul ultra-luxos sunt foarte optimiști cu privire la forța economiei. Mulți dintre aceștia au beneficiat de creșterea pieței bursiere și sunt încrezători în investițiile în imobiliare, în special în sudul Floridei”, a adăugat Adzem.

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