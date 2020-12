”Legislația electorală din România este foarte tâmpită, tocmai de asta a trebuit să intrăm în Parlament, să o schimbăm. Ca un partid neparlamentar să aiba măcar câțiva reprezentanți în secțiile de votare, a trebuit să depunem liste complete – numărul total de parlamentari din respectivul județ, plus doi supleanți pentru fiecare cameră. Așa că a trebuit în doua săptămâni, de când am terminat semnăturile, să facem dosarele de candidatură și să rugăm pe absolut fiecare cunoscut, fiecare prieten, să accepte să își facă un dosar de candidatură”, a sustinut liderul AUR, la Realitatea PLUS.

Să avem acele liste complete și să avem și noi oameni în secții, să ne păzim cât de cat voturile, am pus pe oricine am găsit. George Simion:

Așa sustine George Simion că s-a ajuns în situația ca membrii AUR să puna pe listele parlamentare soțiile, mamele, frații sau alte rude, astfel că, în total, 27 de cupluri de rude de gradul întâi au candidat la alegerile parlamentare pentru un loc în Legislativ.

