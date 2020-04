De Denisa Dudescu,

Peste 100 de clujeni care lucrau în străinătate au aterizat zilele trecute pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanța. Aici au așteptat ore întregi până când autoritățile au stabilit unde să-i ducă. Au stat în parcări și au fost înghesuiți în autocare vechi, care nu respectau regulile de igienă.

Clujenii au ajuns în Constanța pentru că printr-un ordin dat de Centrul Național de Coordonare a Intervenției, din data de 18 martie, pasagerii urmau să fie carantinați în hotelurile de pe litoralul românesc, însă pe 27 martie CNCCI a decis ca românii care ajung pe Aeroportul din Constanța să fie carantinați în localitățile de domiciliu.

Ministerul Afacerilor Externe doar a discutat cu o companie aeriană care a fost dispusă să-i aducă pe români acasă, însă misiunea lor a încetat când oamenii au ajuns pe Aeroportul din Constanța.

Primarul orașului Cluj, Emil Boc, a spus că preluarea celor 100 de pasageri s-a făcut în condiții bune.

Florentina Mariș, în vârstă de 51 de ani, a plecat pe data de 27 martie din Veneția cu o companie aeriană găsită de Ministerul Afacerilor de Externe. Deși este din Cluj, femeia a aterizat pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanța.

“Când am ajuns în Constanța, a început calvarul”

“Noi am plecat vineri dimineața din Madonna di Campiglio, o stațiune din nord-estul Italiei. Am fost două autocare de români. Am ajuns pe aeroprtul din Veneția la ora 13.00, aici am așteptat avionul care urma să ne ducă în Constanța. Avea plecare la ora 19.45, însă a avut întârziere o oră. Când am ajuns în Constanța a început calvarul. Eu am fost în primul avion. Când am ajuns în Constanța, ne-a preluat DSP-ul, am așteptat până la ora 1-2 noaptea până când s-au organizat să ne facă un test de temperatură. Când am ieșit din aeroport, am făcut trecerea prin vamă, unde ne așteptau autocarele. Aici ne-au spus să așteptăm, pentru că încă nu știu unde să ne ducă”, a declarat Florentina Mariș pentru Libertatea.

O reacție a venit și din partea Ministerului de Externe

“Ce s-a întâmplat cu românii o dată aterizați ține de DSP și de Ministerul de Interne. Noi am încercat să obținem această cursă. Am căutat o companie aeriană care să efectueze acest zbor (Veneția-Constanța), nici ambasada, nici oficiile consulare și nici ministerul nu au intermediat relația dintre companie și cetățeni”, a declarat Oana Darie, purtătorul de cuvânt al MAE, pentru Libertatea.

CNCCI a decis unde să fie carantinați românii care se întorc în țară

Decizia ca românii să ajungă în Constanța a fost luată de Centrul Național de Coordonare a Intervenției.

“Pe data de 18 martie CNCCI a decis ca operațiunea de repatriere să se facă cu aterizare pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu și carantinarea să se facă în județul Constanța, indiferent de domiciliul lor. Pe 27 martie, după ce au aterizat 6 avioane cu persoane repatriate, CNCCI a hotărât ca următoarele persoane repatriate să fie carantinate în județele lor. Două avioane au aterizat vineri la 23.00-0.00. Oamenii au fost duși în carantină în județele lor, mulți dintre ei erau din Cluj”, a declarat George Niculescu, prefectul județului Constanța, pentru ziarul Libertatea.

Destinația de carantinare – o ecuație necunoscută: “Ne-au spus că mergem la București și după ne-am trezit la Ploiești”

Cei 100 de clujeni au așteptat ore întregi în autocarele din Constanța.

“La 4.30 dimineața nu ne-au spuns unde ne duc. Am întrebat șoferul și a zis că mergem la București, unde ne așteaptă microbuze care să ne ducă în județele de reședință. La un moment dat l-am întrebat cât mai avem până la București, însă a zis că destinația s-a schimbat. Mergem la Ploiești. Am ajuns la Ploiești la 10.30 dimineața, într-o parcare, unde ne aștepta poliția. Am stat aici până la ora 14.00, pentru că autoritățile au anunțat târziu șoferii din județele de reședință să vină după noi,” a mai spus Florentina Mariș.

Au venit într-un final și autocarele puse la dispoziție de autorități.

“Autocarele trimise de MAI, din vremea lui Ceaușescu”

“Nu vă spun ce autocare au trimis după noi, unul era cât de cât curat, însă era unul de la Ministerul Afacerilor de Interne care era de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Au mai fost trimise și alte microbuze, tot de la MAI, aveau 12 locuri, însă trebuia să stăm doar 8, pentru a păstra distanța între noi. Gențile nu au mai intrat în locul destinat bagajelor și le-am pus printre noi”, a mai declarat clujeanca.

“Pasagerii să-și facă nevoile pe câmp”

“Au spus să mergem pe câmp să ne facem nevoile, că nu ne vede nimeni. Aici e chestie de igienă. Noi am stat în carantină în străinătate din 10 martie până pe 29 martie, atât eu, cât și și colegele mele, am venit sănătoase, însă drumul și în ce condiții ne-au ținut, puteam să luăm ceva”.

În schimb, Emil Boc, primarul orașului Cluj, a spus că autoritățile au respectat regulile de igienă și prevenție.

“Au fost carantinate toate persoanele, le-am cazat la un hotel din Cluj, pregătit de primărie. Nu au fost probleme, le-am preluat cu autocarele și le-am dus în carantină. Nu cunosc motivul pentru care au ajuns în Constanța și nu direct la Cluj”, a declarat primarul pentru Libertatea.

Pasagerii au ajuns în centrul de carantină după o călătorie de 30 de ore.

