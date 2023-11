Tânărul a documentat totul într-un video care a devenit, ulterior, viral, scrie Pagina de Media. A fost vizionat de 100.000 de persoane în primele 24 de ore de la publicare.

Care a fost scopul lui? Andrei Petroff a vrut să arate astfel, după cum povestește, că există influenceri care promovează orice produs, fără să verifice.

„Scopul nu a fost şi nu este să-mi bat joc de nişte oameni. Le-am dat toate oportunităţile să se prindă că ce le-am trimis nu era un produs real”, a explicat el pentru sursa citată.

Cum a procedat? Andrei Petroff povestește, în videoul publicat pe YouTube, că a creat un brand de la zero: a ales un nume și o poveste, a cumpărat și ambalat „luxos” produsul (n.r. o brânză camembert cumpărată din Piața Obor) și l-a livrat apoi în persoană influencerilor care au acceptat produsul.

La cine a trimis Brânza Regelui?

Inițial, Petroff a contactat 16 mari influenceri, printre care Alexia Eram, Ioana Grama, Alina Ceuşan, Oana Roman, Ana Morodan şi domnul şi doamna Rimă. Toți au sute de mii de urmăritori.

Dintre aceştia, opt au răspuns pozitiv, printre care Claudisky, Ana Morodan, Oana Roman, Ioana Grama și echipa Alinei Ceușan, prezentatoarea emisiunii Love Island de la PRO TV. Totuși, cele două din urmă fiind din Cluj nu au mai primit coletul cu produsul fake, fiindcă acesta „s-ar fi dezintegrat pe drum”, după cum explică Andrei Petroff.

După livrare, unii influenceri au început să posteze pe Instagram, „story-uri” cu produsele primite. „La prima impresie este foarte elegant şi maiestuos, aşa”, s-a arătat impresionat unul dintre influenceri, Claudisky, cu peste 1,7 milioane de urmăritori.

Onorată s-a arătat şi Oana Roman, care le-a arătat fanilor cadoul primit şi a povestit, sub titlul #branzaregelui, povestea „senzaţionlă” a produsului, notează Pagina de Media.

Și Ana Morodan a postat pe Instagram o poză cu brânza desfăcută, tăiată bucăţi şi aşezată pe farfurii de porțelan, alături de smochine.

În imagine apar şi sigiliul roşu, care atestă autenticitatea produsului, dar şi scrisoarea care prezintă detalii despre „Brânza Regelui”, creată special pentru „festivalul onomasticii a 75 de ani a Regelui Marii Britanii”.

„Adevărul pe care l-am constatat, şi de la care a plecat această idee, e că influencerii din România au promovat şi continuă să promoveze tot ce le trece prin cale, indiferent de impactul negativ pe care reclama lor îl poate avea asupra urmăritorilor care o văd”, a explicat Andrei Petroff pentru sursa citată.

„Am văzut toţi scandalul companiei de cosmetice Plush Bio. Acum vorbim toţi despre cel al caselor de pariuri. Pare că nu se mai termină şirul de poveşti cu influenceri care aleg să dea credibilitate unor ţepe, sau să convingă copii să devină victime ale unei industrii care are ca scop crearea de dependenţi şi stoarcerea ultimilor bani pe care îi au în buzunar”, a precizat Petroff.

El a mai subliniat și faptul că le-a dat influencerilor „toate oportunităţile să se prindă” că ce au primit nu era un produs real.

„Dacă dădeau un search pe Google şi-ar fi dat seama că «Şeful de cabinet» nu apare nicăieri, că blazonul nu e cel real, că adresa de e-mail nu e una oficială, că brand-ul «Curtea Regală a României» nu există. Nici nu mai zic de faptul că au citit cu voce tare şi cu asumare că provenienţa brânzei e de la o mănăstire şi că se numeşte «Brânza Regelui».

Oana Roman: „Eu nu am căzut în plasă. Doar m-am prefăcut”

Fiica fostului premier Petre Roman s-a apărat ulterior, prin mai multe postări pe Instagram, prin care afirma că nu a căzut în plasă, dimpotrivă, a încercat să verifice dacă produsul este unul real. „Ca să lămurim această mizerie. Nu. Eu nu am căzut în plasă. Doar m-am prefăcut. Am postat, apoi am şters, dar am păstrat postările ca să existe probe la dosar pentru acest infractor”, a explicat ea.