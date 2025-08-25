Expansiunea media rusă în regiunile non-occidentale

Această expansiune coincide cu interzicerea RT în țările occidentale după invazia Ucrainei din 2022. România a decis chiar de la începutul invaziei Ruse în Ucraina interzicerea Sputnik și RT News (Romania Today News), deoarece sunt „surse de propagare a știrilor false și a dezinformărilor”.

În timp ce Occidentul a impus restricții, RT și-a deschis un birou în Algeria, a lansat un serviciu TV în limba sârbă și a început programe de formare gratuite pentru jurnaliști din Africa, Asia de Sud-Est, India și China.

Sputnik a lansat recent o redacție în Etiopia și un serviciu non-stop în Liban. Aceste mișcări vin pe fondul reducerii prezenței media occidentale în anumite regiuni din cauza tăierilor bugetare.

„Rusia este ca apa: unde sunt fisuri în ciment, se infiltrează”, spune Dr. Kathryn Stoner, politolog la Universitatea Stanford, conform BBC.

Strategia de adaptare a conținutului pentru audiențe specifice

Experții susțin că propaganda rusă este răspândită inteligent, conținutul fiind adaptat pentru audiențe specifice. În Occident, RT este adesea văzut ca un „actor statal rus și propagator de dezinformare”, în timp ce în alte părți ale lumii este considerat un radiodifuzor legitim.

„[Țările din afara Occidentului sunt] un teritoriu foarte fertil intelectual, cultural și ideologic [din cauza] sentimentelor reziduale anti-americane, anti-occidentale și anti-imperialiste”, explică Stephen Hutchings, profesor de studii rusești la Universitatea din Manchester.

Manipularea subtilă a informațiilor

Dr. Precious Chatterje-Doody, lector superior în politică și studii internaționale la Open University, descrie abordarea RT ca fiind „o manipulare foarte atentă”. Site-ul internațional al RT arată ca un site standard de știri și raportează unele povești cu acuratețe.

Cercetătorii au analizat buletinele de știri internaționale ale RT pe o perioadă de doi ani și au concluzionat că selecția știrilor se potrivea anumitor narațiuni. De exemplu, tulburările sociale erau prioritizate ca subiect de raportare când aveau loc în țările europene.

Focusul reînnoit al Rusiei asupra Africii

Cea mai mare expansiune recentă a mass-mediei de stat rusă este în Africa, potrivit profesorului Hutchings. În februarie, autoritățile ruse au călătorit în Etiopia pentru lansarea unui nou centru editorial pentru Sputnik.

RT și-a reorientat canalul în limba franceză pentru a viza națiunile africane francofone. Anul trecut, mass-media de stat rusă a susținut că RT avea șapte birouri în Africa.

Impactul în Orientul Mijlociu și America Latină

În Orientul Mijlociu, mass-media de stat rusă precum RT Arabic și Sputnik Arabic își adaptează acoperirea războiului Israel-Gaza pentru a atrage audiențele pro-palestiniene.

În America Latină, RT este disponibil gratuit în 10 țări și pe televiziunea prin cablu în alte 10 țări. Oferirea de știri internaționale în spaniolă la televiziunea gratuită este „parte a succesului său”, spune Dr. Armando Chaguaceda, un istoric și politolog cubanez-mexican.

Dificultatea măsurării impactului

Experții susțin că este dificil de cuantificat impactul mass-mediei susținute de statul rus în întreaga lume. RT pretinde că este disponibil pentru peste 900 de milioane de telespectatori în peste 100 de țări, dar experții pun la îndoială aceste cifre.

Dr. Chatterje-Doody subliniază un caz care ar putea sugera un anumit succes pentru Rusia în regiunea Sahel din Africa, unde Rusia a jucat roluri militare semnificative „cu relativ puțină rezistență publică”.

Narativul Rusiei privind justificarea invaziei Ucrainei a prins de asemenea în unele părți ale Sudului Global, în ciuda faptului că a fost larg dezmințit în Occident.

