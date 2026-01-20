Viața în Yakutsk nu seamănă cu rutina obișnuită din alte locuri

Sardana, mama lui Maksim, 12 ani, Vika, 7 ani, și a micuței Arina, de doar o lună și jumătate la momentul filmării, a deschis porțile casei sale pentru realizarea unui videoclip difuzat pe YouTube. Ea a arătat cum reușește să trăiască alături de familie în inima Siberiei, într-un mediu care necesită precauție și disciplină, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

„În Yakutsk, nici cel mai mic detaliu nu ține de obișnuință, ci de supraviețuire”, a subliniat Sardana.

Deși în interiorul casei, temperatura este constantă, în jur de 25 de grade Celsius, acest confort are un preț ridicat. Costurile pentru încălzire sunt foarte mari, iar aerul devine uscat, afectând pielea sensibilă a bebelușului. Pentru a preveni deshidratarea pielii Arinei, Sardana este nevoită să o îngrijească constant.

Viața în Yakutsk nu seamănă cu rutina obișnuită din alte locuri. Apa potabilă nu curge din robinet, ci este obținută prin topirea blocurilor de gheață. Alimentele sunt păstrate într-un „congelator” improvizat în aer liber, unde carnea și fructele de pădure rămân proaspete datorită gerului constant. Chiar și hainele sunt uscate afară, o practică frecventă în zonă, căci frigul extrem este considerat un dezinfectant natural.

Cel mai dificil moment al zilei pentru Sardana

Unul dintre cele mai dificile momente ale zilei pentru Sardana este să-și ducă fiica la școală, mai ales pentru că nu are pe cineva care să aibă grijă de bebeluș.

„Îngrijirea unui bebeluș iarna vine cu dificultăți. Nu am pe nimeni care să o păzească, așa că trebuie să o iau cu mine când merg cu mașina”, explică ea.

„Diferența de temperatură este uriașă și periculoasă”.

De la confortul casei încălzite, Sardana trece în frigul extrem, unde temperaturile pot fi cu peste 80 de grade mai scăzute. Arina este îmbrăcată în mai multe straturi, complet acoperită, astfel încât să nu fie expusă frigului.

„În Yakutsk, nici măcar mașina nu poate fi lăsată la voia întâmplării”, glumește ea.

Vehiculul familiei este echipat special pentru astfel de condiții: ferestre cu folie izolatoare, încălzitoare electrice și izolații suplimentare sub capotă pentru a preveni înghețarea motorului.

După ce își ia fiica de la școală și merge la cumpărături, Sardana o duce pe Arina la un control medical. Ziua se încheie așa cum a început: cu o rutină bine stabilită. Aceasta include topirea gheții pentru apă, încălzirea locuinței, pregătirea băii și culcarea celor mici într-un mediu sigur și cald.

În luna decembrie a anului 2025, un val de frig extrem a lovit Siberia, cu temperaturi care au atins -56 de grade Celsius.

