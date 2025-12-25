Valoarea înregistrată de -56 de grade Celsius este cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în prezent.

Temperaturi record de -56°C și viscol intens în Iacuția

❄️Lodowa apokalipsa na Syberii -56°C zostało zarejestrowane w Jakucji — to najniższa temperatura na Ziemi w tej chwili. Mieszkańcy wioski Tiksi cierpią z powodu silnej zamieci, która trwa już trzeci dzień z rzędu. W szkołach odwołano zajęcia, przedszkola zostały zamknięte.… pic.twitter.com/ORcuxvaCfn — NEXTA Polska (@nexta_polska) December 24, 2025

În satul Tiksi, o furtună de zăpadă puternică persistă de trei zile. Școlile și grădinițele au fost închise, iar locuitorii nu pot ieși din case, deoarece zăpada blochează ușile de la intrare.

Meteorologii avertizează că situația s-ar putea agrava. Ei estimează că temperaturile în unele zone din Iacuția ar putea scădea până la -60 de grade Celsius.

Autoritățile locale recomandă populației să rămână în case pentru a evita expunerea la condițiile periculoase, care pot pune viața în pericol.

🇷🇺 -56°C (-69F) recorded in Yakutia – this is the lowest temperature on Earth right now. The snow is covering the entrance doors of houses, people simply can’t get out of their panel houses. Forecasters promise temperatures down to -60°C (-76F) in the coming days. 1/ pic.twitter.com/ecN8N3lu4n — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 24, 2025

În aceeași regiune, săptămâna trecută au fost temperaturi un pic mai mari, de -51,7 grade Celsius.

Iacuția, recunoscută drept una dintre cele mai reci regiuni locuite de pe glob, găzduiește și Oimyakon, considerat polul frigului din emisfera nordică.

Climatul său extrem este influențat de nopțile polare lungi și de sistemele de presiune înaltă, care mențin aerul rece în zonă. Totuși, chiar și pentru standardele acestei regiuni, temperaturile actuale și viscolul constant sunt extreme.

-56°C in Yakutia is the lowest temperature on Earth. Residents of the village of Tiksi have been battling the elements for three days. Schools and kindergartens are closed due to a powerful snowstorm. Snow is covering front doors, trapping people in their homes. pic.twitter.com/Su9V40fGae — Climate Review (@ClimateRe50366) December 25, 2025

Cele mai scăzute temperaturi înregistrate vreodată

Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată pe Pământ a fost de – 89,2 grade Celsius, în Stația Vostok, din Antarctica. Este recordul mondial absolut, măsurat pe 21 iulie 1983 de meteorologii sovietici. Stația Vostok se află la circa 3.500 metri altitudine, în inima Antarcticii.

De asemenea, date prin satelit, din 2010, au detectat temperaturi ale suprafeței gheții de până la −93,2 grade Celsius (și chiar mai jos, în jur de −98 grade Celsius în anumite depresiuni). Acestea sunt, însă, măsurători de la suprafața gheții, nu ale aerului, cum se măsoară la Vostok.

Organizația Meteorologică Mondială a confirmat, în 1995, temperatura de −82,5 grade Celsius, în stația Dome Fuji – Antarctica, ca una dintre cele mai reci temperaturi măsurate direct.

În schimb, cea mai scăzută temperatură înregistrată într-o zonă locuită permanent a fost de −67,8 grade Celsius în Oimyakon, Republica Saha (Iacutia), din Rusia, în februarie 1933.

Oimyakon este renumit ca „Polul Frigului” din emisfera nordică. De asemenea, mai recent, în 2020, a fost înregistrată o temperatură de −67,7 grade Celsius, în Verhoiansk, Iacutia. Orașul rivalizează cu Oimyakon pentru titlul de „cel mai rece loc locuit”.