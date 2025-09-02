Metoda „hârtiei”, excepțional de simplă, dar eficientă

Metoda biletului de hârtie, altfel banală, are un singur scop: să forțeze șoferul să coboare din mașină. După ce o face, hoțul atacă. Până când victima își dă seama că a fost jefuită, este prea târziu să ia măsuri, iar hoțul a dispărut.

Metoda „hârtiei” este excepțional de simplă, dar eficientă. Hoțul pune o bucată de hârtie în spatele ștergătorului de parbriz spate sau o lipește cu bandă adezivă pe lunetă.

Este esențial ca mașina să fie parcată într-un loc unde șoferul iese cu spatele și trebuie să se asigure.

Cum acționează hoții

Când proprietarul vehiculului se apropie de mașină, nu observă biletul. Intră în mașină, pornește motorul și începe să dea cu spatele.

Atunci, ochii îi cad pe un obiect neobișnuit de pe lunetă. Reflexul natural este să oprească, să iasă din mașină și să scoată biletul.

În acest moment, hoțul intervine: poate urca în mașină și să plece cu pur și simplu sau poate lua obiecte de valoare din interior, cum ar fi un telefon mobil, un laptop sau o poșetă.

Statisticile arată că obiectele sunt furate mai des din interiorul unui vehicul decât din mașină în sine.

Sfaturi pentru a evita să fii jefuit prin metoda „hârtiei”

Cea mai ușoară modalitate de a evita furtul este să ignori avizul. Dacă observi ceva neobișnuit pe lunetă, în loc să ieși din mașină, îndepărtează-te la o distanță sigură și abia apoi încearcă să îndepărtezi obstacolul.

Dacă trebuie să părăsești vehiculul, nu uita să oprești motorul și să nu-l lași niciodată pornit nesupravegheat.

De asemenea, ar trebui să încui ușile și să nu lași obiecte de valoare la vedere. Aceste obiecte mici, dar valoroase, sunt cel mai adesea vizate de hoți, nu mașina în sine.

Ca și în cazul altor metode, cheia siguranței este să rămâi calm și alert. O notificare pe luneta nu te împiedică să conduci, deci nu trebuie să reacționezi imediat.

