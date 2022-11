„Am decis să ieșim din România pentru ca am ajuns într-un punct în care este dificil să mai obținem o creștere suplimentară în viitor. Am «saturat» spațiul pentru investiții în rețele si am ajuns – mai mult sau mai puțin – într-o poziție pe segmentul de clienți și de producție care nu mai oferă multe posibilități de creștere”, a spus acesta, după ce a fost întrebat.

Starace a spus că nu cadrul legal este motivul pentru care grupul italian a decis vânzarea activelor din România.

„Deci motivul pentru care plecăm nu este pentru că nu ne place cadrul legal și de reglementare din România, care nu este mai bun sau mai rău decât multe altele. Am văzut că toate guvernele europene au luat măsuri în contextual prețurilor mari la gaze din toată Europa. Nu cred că România s-a descurcat mai bine sau mai rău decât alții. Trebuie să ne descurcăm în această situație cât de bine putem”, a afirmat șeful Enel.

Furnizorii de energie au criticat de mai multe ori desele schimbări de legislație în domeniu.

„Este o judecată pozitivă a României”

„Dar nu este o judecată în această privință, ci doar faptul că spațiul de creștere potențială suplimentară în țară este foarte limitat. S-ar putea spune că este mai degrabă o recunoaștere a faptului că am făcut o treabă bună, că România are o bază bună, iar o vânzare monetizează, într-un mod bun, valoarea pe care am creat-o”, a comentat Starace.

Recomandări Comisia Europeană recomandă ridicarea MCV, mecanismul de monitorizare a României, instituit în urmă cu 15 ani

„Este o judecată pozitivă a României, o recunoaștere a muncii bune făcute acolo”, a conchis acesta.

Pleacă italienii, vin grecii?

Enel a anunțat marți că în anul 2023 se va retrage din România, în cadrul unui plan de vânzare de active în valoare de 21 de miliarde de euro.

Enel are 3 milioane de clienți în România, deține trei distribuții de electricitate și o serie de investiții în energie regenerabilă.

Presa a scris recent că societatea de electricitate a Greciei – PPC – este interesată de preluarea acțiunilor Enel în România, tranzacție evaluată la 1,8 miliarde de euro.

