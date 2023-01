La jumătatea lunii noiembrie 2022, redacția Libertatea a lansat publicului propunerea de a sprijini jurnalismul independent. În ianuarie 2023 vom face publice inițiativele pe care le vom sprijini cu ajutorul acestor bani, dar și cu ajutorul sumelor, sensibil mai mari, pe care companii ale Ringier România (eJobs și Imobiliare) le-au vărsat deja în fundația pentru sprijinirea jurnalismului. Mulți dintre bani vor contribui la inițiative din afara redacției, pentru inițiative de jurnalism independent și de control împotriva abuzurilor autorităților.

Mulțumirile noastre merg către oameni și companii, deopotrivă. Ne dorim ca oamenii să doneze exact cât pot, cât nu-i împovărează. Așa cum spune unul dintre cititori: „Deși nu pot contribui cu o sumă importantă, sunt convins că orice sumă poate ajuta un jurnalism de calitate”.

E interesant ce îi motivează pe oameni să contribuie. Iată câteva dintre mesajele primite de la donatori.

„Consider că munca voastră e necesară pentru o societate democratică”

„Datorită investigațiilor, reportajelor făcute de jurnaliștii și colaboratorii Libertatea. Pentru că îmi doresc o presă liberă, știind că aceasta este a patra putere în stat”.

„M-am săturat de știri influențate de sponsori sau presiuni publice. Vreau să susțin presa independentă. Vreau să demonstrăm că există un public deschis să plătească pentru jurnalism de calitate independent”.

„Ne oferiți un produs de calitate superioară”

„Vreau să ne reobișnuim cu ideea că presa și conținutul de calitate costă, la fel ca oricare alt produs sau serviciu pe care ne dorim să îl avem. Și mai ales vreau să susțin o echipă care, cu bune și cu rele, s-a concentrat pe investigație jurnalistică și pe rolul pe care presa ar trebui să îl joace – de voce a noastră, de gardian, de factor de echilibrare”.

„Am încredere în redacția voastră și consider că munca voastră e necesară pentru o societate democratică. Un alt motiv e faptul că nu vă temeți să abordați subiecte sensibile. În afară de o ușoară problemă cu erorile gramaticale (din ce în ce mai frecvente, din păcate), consider că vă desfășurați activitatea cu profesionalism și ne oferiți un produs de calitate superioară”.

Independența presei e ca un scut pentru democrație. Sper să apară și sunt sigur că susțineți și alți jurnaliști. Eu vă mulțumesc!

„Din păcate, hoților le este frică doar de presă”

„Pentru că e nevoie de presa independentă”.

„Pentru jurnalism independent și profesionist”.

„Cred că Libertatea are destulă acoperire în rândul cititorilor pentru a crea masa critică pentru subiectele pe care le abordează. Citesc echipa de investigații de mulți ani, de când ați scris despre Udrea. Succes!”.

„Din păcate, am ajuns să trăim niște vremuri în care doar presa ne face dreptate sau cel puțin încearcă, iar hoților le este frică doar de presă”.

„Am încredere în voi și în curajul vostru de a aborda situațiile dificile pe care alții le acceptă sau le evită!”.

Din Canada: „Sunt informat în mod corect și obiectiv despre realitatea din România”

„Locuiesc în Vancouver, Canada și citesc ziarul Libertatea în fiecare dimineață. În afară de prieteni și familie, este practic singura cale de a fi informat în mod corect și obiectiv despre realitatea din România”.

„Cred din ce în ce mai mult că voi, jurnaliștii de investigație, sunteți principalii declanșatori ai dreptății în România (sper că nu veți ajunge să fiți unicii). Cred că într-o democrație din ce în ce mai fragilizată de permanentele interese individuale care nu țin cont de cele ale noastre, ca și cetățeni, voi deveniți din ce în ce mai importanți, dar și vulnerabili. Așa că… rezistați pentru noi și pentru viitorul nostru (pentru copii și pentru neputința ce o va aduce bătrânețea noastră)”.

„Cred că interesul vostru este cetățeanul. Sper să nu mă înșel”

„Pentru că sunt interesat de un jurnalism de calitate, cât se poate de nepărtinitor. Nu am optat pentru o donație recurentă, pentru că mai fac donații la Declic și Recorder, însă voi mai dona în perioada următoare”.

„Cred că sunteți fără interese politice momentan și cred că interesul vostru este cetățeanul. Sper să nu mă înșel. Principii care cred că merită susținute. Am avea nevoie de mai multe astfel de publicații (cum este și Recorder cred) care să fie de pază democrației și intereselor cetățenilor”.

„Sunteți acea speranță în care mai cred. Vă mulțumesc”

„Sunteți motivul pentru care încă deschid un ziar sau citesc o informație de calitate în acest tăvălug de informații false. Văd acel jurnalism independent, transparent și obiectiv bine documentat. Prin anchetele, investigațiile desfășurate, puterea de a continua împotriva deciziilor politice contradictorii privind cheltuirea banului public. Da, sunteți acea speranță în care mai cred. Vă mulțumesc”.

„Ziar orientat spre rezolvarea unor probleme sociale și politice importante”

„Exact pentru jurnalismul adevărat, de investigație. Pe care niciun politician și nici marile firme nu doresc să îl susțină. Iar jurnalismul de investigație mi se pare o specie pe cale de dispariție – cu consecințe grave pentru o societate sănătoasă”.

„Importanța ziarului a crescut mult, devenind orientat spre rezolvarea unor probleme sociale și politice importante. De asemenea, calitatea articolelor a crescut, ziarul beneficiind și de colaboratori de elită”.

„Se apleacă asupra cazurilor și a oamenilor simpli”

„Pentru că se pare că e singura publicație care nu se ferește de absolut nimic, se apleacă asupra cazurilor și a oamenilor simpli în care de multe ori ne regăsim mulți dintre noi. Nu e o publicație părtinitoare și are convingerea că, spunând lucrurilor pe nume, poate repara ceea ce funcționează defectuos, fără a ezita la subiectele sensibile”.

„Nici nu am stat pe gânduri când ați lansat inițiativa aceasta, iar motivele pentru care am ales să vă susțin sunt multe și menționez doar câteva: jurnalismul de investigație, subiectele variate (subiectele din sfera socială, drepturile omului etc.), credibilitate, integritate, fără teama de a recunoaște și eventuale greșeli. Felicitări!”.

Puteți susține jurnalismul independent aici.

Vă mulțumim! Dan Duca – redactor-șef Libertatea

