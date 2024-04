Afirmațiile lui Cîrstoiu vin în contextul în care HotNews.ro a publicat luni o anchetă care dezvăluie că, în 2020, Corpul de Control al Guvernului condus de Ludovic Orban a întocmit un raport ce arăta că medicul s-ar fi aflat în situaţii de incompatibilitate şi conflicte de interese pe vremea când era manager interimar al Spitalul Universitar de Urgență București.

,,Nu sunt incompatibil. Am fost transformat în două săptămâni de zile dintr-un om normal, în inamicul public numărul unu. Corpul de control al domnului Orban, în momentul ăla, a bătut câmpii cu graţie şi asta este evident pentru că, vă spun cinstit, noi am avut o discuţie atunci, în momentul ăla, şi jumătate din raport după prima discuţie orficială pe părţi din raport a căzut pentru că legile invocate în raport nu mai erau de actualitate”, a afirmat Cîrstoiu, la Antena 3.

,,Au rămas nişte constatări care probabil s-au dus la ANI. ANI a cerut documente în toată perioada asta. Nu am primit nicio concluzie”, a adăugat candidatul.

Cîrstoiu a explicat că este acuzat că socrul său controlează una dintre societăţile sale comerciale, însă, a susţinut medicul, socrul şi-a desfăşurat activitatea pe această firmă.

,,Faptul că cineva încearcă să inducă faptul că am încălcat nişte legi, că am făcut aia, că am o maşină, că… haideţi să vedeţi o mizerie. Spun că socrul meu este administrator la una dintre firme. Da, socrul meu e medic pediatru, iar una dintre societăţile comerciale care avea activităţi medicale a fost o vreme îndelungată, până a ieşit la pensie, societatea sub care şi-a desfăşurat activitatea în Mioveni. Asta e unul din lucrurile care mi se par halucinante”, a mai spus Cîrstoiu.

Recomandări „Dacă nu câştigăm acest război, va avea loc un nou Holocaust”, susține armata israeliană. Avertismentul lui Netanyahu, după 6 luni de conflict

Într-o altă intervenție de luni seară, de data aceasta la România TV, medicul a revenit asupra declarației din timpul zilei în care a acuzat-o pe jurnalista HotNews.ro, care a colaborat la publicarea anchetei despre raportul Corpului de Control, că aceasta „i-a cerut scuze pentru ce urma să scrie”. Cîrstoiu a spus că s-a grăbit când a făcut aceste acuzații și că a interpretat greșit mesajul.

„Da, mi-o asum. Am avut un schimb de mesaje duminică. Voiam să le public eu, a făcut-o mai repede decât mine. Eu am avut o relație foarte bună de colaborare cu doamna respectivă, sper să o am și în continuare. Nu mi s-a părut abordarea, astăzi, în regulă în articolul respectiv. E democrație, fiecare om își poate spune punctul de vedere. Îți convine, nu-ți convine. Eu am interpretat greșit «vă stric ziua» . Probabil doamna își cerea scuze și eu am interpretat în alt sens. E o eroare pe care mi-o asum. Omorâți-mă, asta e!”, a afirmat Cîrstoiu, citat de HotNews.ro.

Potrivit acestei publicații, pe 13 octombrie 2020, Corpul de Control al Guvernului României a întocmit raportul cu numărul 3712 privitor la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, iar din cele 90 de pagini, 14 se referă la posibile situaţii de incompatibilitate şi conflicte de interese ce au fost constatate în cazul lui Cătălin Cîrstoiu, pe vremea aceea manager interimar al unității medicale.

Foto: Hepta.ro

Urmărește-ne pe Google News