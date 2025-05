În 2020, Brâncovan a refuzat o ofertă de candidatură care l-ar fi pus în postura de a ajunge deputat AUR. După scorul uriaș obținut de Simion în alegerile prezidențiale reluate, Cristian Brâncovan a spus pentru Libertatea care este, în opinia sa, rețeta succesului pentru Simion.

Brâncovan, „vânătorul de hoți” din Timișoara

Unul dintre liderii galeriei de fotbal Poli Timișoara în perioada în care suporterii timișoreni făceau spectacol în prima ligă fotbalistică, Cristian Brâncovan s-a remarcat în urmă cu mai mulți ani printr-o campanie declanșată împotriva hoților de buzunare din Timișoara.

Cristian Brâncovan, fost lider al galeriei de la Poli Timișoara

Campania i-a adus popularitate și titulatura de „Vânătorul de hoți”. La alegerile locale din 2020, Brâncovan a candidat independent pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, obținând 3,54% din voturi.

Liderul AUR George Simion i-a propus atunci să candideze la alegerile parlamentare pe primul loc la Camera Deputaților din partea AUR, dar Brâncovan a refuzat.

La alegerile parlamentare din iarnă, AUR a produs o surpriză intrând în Parlament cu 9% din voturi. „Am înțeles că ideologic ne poziționăm un pic diferit, dar meritul lui este că a încercat să unească oameni din toate părțile astfel încât să se ridice pe valul antisistem și în mare parte a reușit”, explică Brâncovan refuzul de a candida din partea AUR în 2020.

„Și-a exersat abilitățile organizatorice”

Activistul timișorean, participant la cel mai recent miting proeuropean organizat la Timișoara, susține că l-a cunoscut pe George Simion la acțiunile civice și la acțiunile echipei naționale de fotbal la care liderul AUR a fost „foarte activ dintotdeauna”.

„Și-a exersat abilitățile organizatorice. La momentele respective avea o temă cu care rezonam: unirea cu Republica Moldova. A promovat intens în România tema aceasta. Aceasta a fost principala lui implicare”, își amintește activistul timișorean.

Brâncovan susține că următoarea acțiune în care l-a văzut implicat puternic pe Simion a fost referendumul pentru familie din 2018.

„Eu nu am participat la chestia aia. Am considerat că divizează și era foarte speculat politic. În momentul în care referendumul a eșuat, George Simion a înțeles că doar implicându-se politic o să schimbe lumea așa cum o vedea el. A participat ca independent la alegerile europarlamentare din 2019, unde a obținut o sută și ceva de mii de voturi. A fost un prim exercițiu pentru el. Avea și un slogan: România Mare în Europa”, mai explică Brâncovan.

Fostul lider de galerie de la Poli Timișoara susține că la alegerile europarlamentare din 2019 Simion a urmărit să atragă atât electoratul antisistem, cât și pe cel naționalist. „Ulterior, preluând mare parte din structura Coaliției pentru Familie, s-a folosit intens încă din 2019 de Facebook și de abilitățile lui organizatorice, pentru că are experiența asta pe care o au și alți oameni din peluze sau fan cluburi ale suporterilor. Practic, a construit totul pe abilitățile lui de organizator”, mai spune Cristian Brâncovan pentru Libertatea.

George Simion (stânga), într-o deplasare cu echipa națională. Foto: gsp.ro

„S-a asociat cu tot felul de oportuniști”

Activistul timișorean susține că Simion „a contactat tot ce era mai vizibil pe rețelele sociale și s-a asociat inclusiv cu tot felul de oportuniști de care ulterior a reușit să scape”.

Brâncovan dă exemplul Dianei Șoșoacă, ajunsă în Parlament pe listele AUR. „Vânătorul de hoți” de la Timișoara susține că a avut mai multe discuții cu Simion, iar liderul AUR „era foarte conștient din momentul 2019 care îi sunt adversarii”.

„S-a urcat pe o anumită ideologie. Știa precis când o să cadă ceilalți, respectiv USR-ul, care a speculat tot așa prin mesaje antisistem anumite nemulțumiri de moment. Diferența a făcut-o ideologia lui, organizarea și faptul că a încurajat oameni din toate părțile să intre alături de el. De unii s-a mai despărțit, dar, totuși, organizarea a făcut diferența”, a mai declarat Cristian Brâncovan pentru Libertatea.

Cristian Brâncovan

„Cea mai mare greșeală a pornit de la Ciolacu”

Fostul lider de galerie de la Poli susține că Simion s-a folosit la maximum de greșelile adversarilor. „N-a făcut decât să speculeze greșelile celorlalți. Cea mai mare greșeală a pornit de la Ciolacu și interpușii lui, prin eliminarea candidatei Șosoacă. Practic, publicul Șoșoacă a fost transferat către candidatul Georgescu. Ciolacu cu ajutorul acelor interpuși au eliminat din nou un alt candidat. Dacă ne uităm bine, dacă ar fi lăsat-o pe Șoșoacă, Ciolacu împreună cu Lasconi ar fi intrat în turul doi. Nu mai discutam de candidatul Georgescu. Doar că publicul din România votează foarte emoțional”, susține Cristian Brâncovan, potrivit căruia, dacă Simion nu ar fi speculat greșelile adversarilor, ar fi făcut-o un alt candidat suveranist.

Activistul de la Timișoara susține că un motiv pentru care Simion a obținut peste 40% din voturi în primul tur este „puterea de a strânge oameni pe lângă el”.

„Nu-l văd cu nimic mai prejos pe George Simion față de un covrigar ca Ciolacu. Acum, sigur, e foarte ușor să aruncăm etichete, galerii de fotbal, dar George Simion se ridică dintr-un loc în care, în ciuda prejudecăților, educația este peste media votanților. Bineînțeles că a știut să speculeze orice și a ajuns unde a ajuns. Până la urmă, suntem în turul doi cu doi activiști”, a mai declarat „Vânătorul de hoți” de la Timișoara.

„O să-și dea seama de oportunismul lui Georgescu”

Cristian Brâncovan consideră că Simion nu este pericol pentru democrație în România. Crede însă că ajungerea lui Călin Georgescu în funcția de premier „ar putea fi o problemă”. „George are stilul lui de a elimina, până la urmă, oportuniștii. Sunt sigur că o să-și dea seama de oportunismul lui Georgescu, pentru că nici Georgescu nu a câștigat nimic. PSD-ul l-a făcut acel candidat antisistem din dorința de a-i face culoar lui George Simion”, afirmă activistul timișorean, în opinia căruia finala prezidențială încă se joacă.

Fostul lider al galeriei de la Poli Timișoara este de părere că, în cazul în care va câștiga alegerile, Simion o să-și tempereze discursul, la fel ca Meloni, în Italia.

„O să fie mult mai temperat. Eu sper să nu deviem de la parcursul european pentru că nu avem soluții. Indiferent ce va spune Simion acum, nu există o altă soluție decât Europa. Teama mea e doar să nu deviem de la Constituție, să nu mergem spre o dictatură. Pe de altă parte, asta se întâmplă când cineva folosește în mod arbitrar puterea, cum au făcut-o PSD-ul și interpușii lor de la CCR. Dacă ar fi livrat dovezi palpabile, sunt convins că majoritatea românilor care acum au votat cu George Simion ar fi înțeles că Georgescu e împins de la spate de altcineva. Până la urmă, poporul o să aibă dreptate”, a mai declarat Cristian Brâncovan pentru Libertatea.

Cum a reușit Simion să atragă susținerea milionarului Romeo Dunca

Unul dintre cei care și-a arătat susținerea pentru George Simion este milionarul bănățean Romeo Dunca, fost președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin din partea PNL. Trădat de liberali, Dunca a pierdut șefia CJ Caraș-Severin în favoarea social-democratului Silviu Hurduzeu, iar în momentul în care George Simion l-a chemat să îi fie alături la depunerea candidaturii, Dunca a acceptat invitația.

Fostul liberal are propria explicație a succesului obținut de Simion în primul tur al alegerilor prezidențiale. „De câțiva ani încoace a fi la putere înseamnă a încerca să îți aranjezi problemele personale sau de grup. În momentul în care PNL-ul a îmbrățișat aceleași metehne ca ale PSD-ului trebuia să ne așteptăm că rezultatul va fi altul decât cel pe care l-au sperat. Cetățenii nu mai pot fi păcăliți, vor o schimbare reală. Această pedeapsă, cartonaș roșu, a venit după multiple sancționări mai blânde”, a declarat Romeo Dunca pentru Libertatea.

Romeo Dunca, milionarul care îl susține pe George Simion

Milionarul bănățean susține că i-a acordat susținerea lui Simion pentru că a anticipat nevoia populației de a schimba ceva.

„I-am cunoscut pe membri importanți ai PNL-ului care, la rândul lor, au fost anulați într-un fel sau altul, vorbesc de Bolojan, de Nelu Popa, sunt foarte mulți oameni de calitate. Am știut că urmează să se întâmple ceva. După aceea, am început să ies cu George, am început să îl cunosc și mi-am dat seama că aproape tot ce se vorbește despre el nu are suport în realitate. Este un om dinamic, tânăr, plin de energie și dorință de a schimba”, a declarat Romeo Dunca pentru Libertatea.

Dunca a refuzat să devină membru AUR

Fostul președinte liberal al CJ Caraș-Severin susține că nu vrea să devină AUR-ist și să obțină funcții, pentru că ar fi ajuns parlamentar AUR dacă accepta propunerea lui Simion de a candida din partea Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile din 2024.

„Cred că va fi un conducător bun, care va avea mult de învățat. Decât un hoț priceput și zâmbitor, mai bine un om cinstit care chiar își dorește și are energia și încăpățânarea să dea de pământ cu monstrul corupției și al răului din țară”, a afirmat Romeo Dunca unul dintre motivele pentru care a ales să îl susțină pe Simion în alegerile prezidențiale.

