Rezultate finale BEC alegeri prezidentiale, 4 mai. George Simion și Nicușor Dan în turul 2 pe 18 mai

Crin Antonescu, candidatul prezidențial al PSD-PNL-UDMR, a ratat la limită intrarea în turul doi obținând 20,09% în timp ce Victor Ponta, candidat independent, și Elena Lasconi, candidatul abandonat de USR, au avut doar 13,06% și 2,68%.

Crin Antonescu și-a recunoscut eșecul electoral

Candidatul PSD-PNL-UDMR la președinție Crin Antonescu și-a recunoscut la miezul nopții eșecul electoral acceptând că a pierdut locul doi în favoarea lui Nicușor Dan.

Antonescu a refuzat să spună pe cine va susține în turul doi din 18 mai spunând că lasă decizia pe umerii Coaliției care l-a susținut. Apoi a revenit și le-a cerut votanților tăi să aleagă după dorința lor.

„Avem un rezultat parțial care cred că este un rezultat ireversibil, după cum se văd lucrurile. Voturile au vorbit, cetățenii au vorbit. Îmi pare rău. Plec din această încercare, cred, cu fruntea sus, așa mă simt, cel puțin. Am prezentat un program, am prezentat niște idei, am prezentat niște soluții, am prezentat un personaj. Verdictul românilor a fost altul”, a declarat acesta, la sediul de campanie.

Nicușor Dan crede că poate câștiga președinția, dar avertizează

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, anticipează că turul al doilea, în care se va confrunta cu liderul AUR, George Simion, va fi unul ‘dificil’. El se declară însă optimist că va câștiga alegerile și că România va urma direcția occidentală.

George Simion, mesaj înregistrat și difuzat la sediul de campanie

George Simion, candidatul partidului AUR, nu s-a prezentat la sediul de campanie, după închiderea urnelor și aflarea primelor rezultate exit poll, ci a ales să transmită un mesaj înregistrat, difuzându-l pe un ecran.

În videoclipul preînregistrat și transmis la sediul de campanie, George Simion a declarat că rezultatele exit poll-urilor nu sunt „doar o victorie electorală, este o victorie a demnității românești”.

