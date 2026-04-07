Noile reglementări extind valabilitatea deciziilor de recrutare la un an, față de trei luni, cum era anterior. Timofey Vaskin, șeful departamentului juridic al Școlii de Recruți, explică: „Anterior, recruții puteau amâna procesul până la sfârșitul unei campanii, iar procedura trebuia reluată. Acum, acest lucru este imposibil”. Mai mult, o recentă modificare legislativă prevede că apelurile la instanță împotriva deciziilor de recrutare nu vor suspenda automat serviciul militar.

Până la sfârșitul lunii martie, recruții au trecut prin examene medicale și ședințe ale comisiilor de recrutare. Cei declarați apți sunt trimiși între 1 aprilie și 15 iulie în armată, urmând ca și ciclul să se reia cu recrutarea de toamnă. Acest format, deși oferă mai mult timp pentru pregătire, elimină lacunele legale care permiteau evitarea serviciului.

Restricțiile asupra recruților, inclusiv interdicțiile de călătorie, au devenit o practică obișnuită. Conform lui Vaskin, „din septembrie 2025, restricțiile de călătorie au fost aplicate pe scară largă. În martie 2026, numărul cazurilor de interdicții la aeroport impuse de FSB a crescut semnificativ”. Artem Klyga, de la Mișcarea Obiectorilor de Conștiință, adaugă că autoritățile perfecționează sistemul, trecând de la cazuri izolate la restricții regulate.

Alte măsuri includ refuzuri de eliberare a permiselor de conducere sau blocarea tranzacțiilor imobiliare. Meduza notează că aceste restricții sunt acum comunicate eficient între instituții, cum ar fi Rosreestr, care poate bloca direct anumite operațiuni. Totuși, avocații subliniază că aceste măsuri pot fi contestate, mai ales dacă există motive justificate pentru neprezentare la recrutare.

Deși oficialii afirmă că recruții nu vor fi trimiși în zone de război, realitatea contrazice aceste declarații. „Inițial, sunt trimiși în zone de graniță cu Ucraina, unde execută așa-zise misiuni antiteroriste. În practică, asta înseamnă drone, rachete și operațiuni de sabotaj”, explică Vaskin. În plus, presiunile pentru semnarea contractelor militare sunt în creștere. Grigory Sverdlin, directorul proiectului Go Away, menționează că numărul cererilor de ajutor pentru dezertare s-a triplat în martie 2026, atingând 101 cazuri doar în acea lună.

„Recruților li se promite că nu vor fi trimiși la război, că semnarea contractului este doar o formalitate. Realitatea este alta”, avertizează Sverdlin. Campaniile de constrângere încep la birourile de recrutare și continuă în unități, iar orașe precum Cebarkul și Ussuriisk sunt deosebit de problematice. În majoritatea cazurilor, presiunile funcționează, deși cazurile de falsificare de semnături sau violență fizică sunt mai rare.

Specialiștii recomandă solicitarea de sprijin juridic din partea activiștilor pentru drepturile omului. Ignorarea notificărilor de recrutare nu este o soluție, deoarece poate agrava situația.

