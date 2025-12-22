De-a lungul anilor, EGGER a dezvoltat un cadru intern care susține bunăstarea angajaților, sănătatea, echilibrul dintre viața profesională și cea personală și implicarea activă în comunitate. Aceste direcții nu sunt tratate ca inițiative punctuale, ci ca practici constante, integrate în cultura organizațională și susținute prin politici și programe aplicate consecvent.

Pachetul de beneficii oferit de EGGER reflectă o abordare echilibrată a relației cu angajații. Asigurarea privată de sănătate, accesul la servicii de prevenție și recuperare, programele dedicate sănătății fizice și emoționale, transportul asigurat, flexibilitatea programului de lucru, acolo unde activitatea permite, precum și sprijinul acordat în momente importante din viața personală contribuie la crearea unui mediu de lucru stabil și predictibil.

Dezvoltarea profesională este susținută prin programe continue de învățare, cursuri de specializare, inițiative de leadership, mentorat și proiecte de transfer de cunoștințe între generații. Educația și dezvoltarea competențelor sunt privite ca investiții directe în stabilitatea și performanța pe termen lung a organizației.

În același timp, EGGER încurajează un stil de viață activ, prin facilitarea accesului la activități sportive și susținerea participării angajaților la evenimente care întăresc spiritul de echipă. Aceste inițiative contribuie la un climat de lucru în care performanța este susținută de echilibru și siguranță.

Implicarea angajaților în activități de voluntariat este una dintre expresiile valorilor promovate de EGGER. De la inițiative caritabile până la proiecte sportive, educaționale sau de sprijin în situații dificile, compania creează constant contexte prin care angajații pot avea un impact pozitiv în comunitate.

Această formă de implicare este susținută prin exemplele liderilor, suport logistic și recunoașterea contribuției individuale. Participarea angajaților la astfel de activități, uneori alături de familiile lor, consolidează sentimentul de apartenență și transformă voluntariatul într-o experiență comună, cu impact dincolo de mediul profesional.

Un capitol important al strategiei EGGER ca angajator îl reprezintă atenția acordată copiilor și familiilor angajaților, dar și tinerilor din comunitate. Pentru copiii angajaților, compania derulează constant inițiative dedicate, de la evenimente tematice și activități recreative până la programe care apropie familia de mediul profesional.

Astfel, EGGER își consolidează poziția de angajator responsabil, care își privește angajații ca parteneri pe termen lung. Beneficiile, activitățile de voluntariat și programele dedicate copiilor și familiilor nu sunt acțiuni izolate, ci parte dintr-o abordare coerentă, orientată spre stabilitate, continuitate și impact pozitiv.

Această viziune arată că performanța economică poate fi susținută printr-o cultură organizațională solidă, în care grija față de oameni și investiția în viitor rămân priorități constante.

EGGER în România

Grupul EGGER deține din 2008 o fabrică în România, în Rădăuți, județul Suceava. Fabrica are peste 850 de angajați. În Rădăuți, sunt produse plăci de PAL brut și melaminat pentru industria mobilei, precum și plăci OSB pentru industria construcțiilor din lemn și sectorul retail. EGGER a investit cca. 500 milioane Euro în dezvoltarea unității strategice de producție din Rădăuți într-o locație de producție complet integrată și dotată cu tehnologie de ultimă generație.

