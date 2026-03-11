Cum descriu cercetătorii solul de pe Lună și ce efecte poate avea asupra plantelor

Regolitul lunar, cunoscut și sub numele de „praf lunar”, este un amestec de minerale și nutrienți esențiali, dar lipsit de microorganisme și materii organice necesare plantelor.

În plus, acesta conține metale grele care pot fi toxice pentru vegetație, ceea ce reprezintă o provocare majoră pentru cultivarea alimentelor în spațiu.

„Cercetarea vizează înțelegerea viabilității cultivării recoltelor pe Lună. Cum transformăm acest regolit în sol? Ce mecanisme naturale pot facilita această conversie?”, explică Sara Santos, cercetător la Institutul pentru Geofizică al Universității din Texas.

Cercetătorii au utilizat un sol selenar simulat și au tratat năutul înainte de plantare

Pentru a crea condiții propice, echipa de cercetători a utilizat sol lunar simulat furnizat de Exolith Labs, care reproduce compoziția probelor lunare aduse de astronauții misiunilor Apollo. Au adăugat compost, un produs organic bogat în nutrienți, obținut din deșeuri vegetale și materiale biodegradabile procesate de viermi roșii.

Acest compost nu doar că îmbunătățește calitatea solului, dar conține și o microbiotă diversă esențială pentru creșterea plantelor. Înainte de plantare, năutul a fost tratat cu fungi.

Aceste ciuperci ajută la absorbția nutrienților esențiali și reduc absorbția metalelor grele de către plante, stabilind în același timp o relație simbiotică cu acestea.

Cercetătorii au plantat năutul în diverse combinații de sol simulat lunar și vermicompost. Foto: Shutterstock

Ce arată rezultatele experimentului despre năutul cultivat în sol lunar

Cercetătorii au plantat năutul în diverse combinații de sol simulat lunar și compost. Rezultatele arată că un amestec care conține până la 75% regolit lunar a permis creșterea și recoltarea cu succes a năutului.

Însă, la o concentrație mai mare de sol lunar, plantele au manifestat semne de stres și au murit prematur.

Chiar și în condiții dificile, plantele tratate cu fungi au avut o rată de supraviețuire mai mare, subliniind importanța acestora pentru sănătatea plantelor. De asemenea, echipa a descoperit că fungii pot coloniza și supraviețui în solul simulat, ceea ce înseamnă că ar putea fi necesară doar o introducere inițială pe Lună.

Cât de sigur este năutul cultivat în sol selenar pentru consumul uman și hrana astronauților

Deși obținerea năutului pe sol lunar reprezintă un pas important, siguranța și valoarea nutritivă rămân subiecte de studiu.

„Vrem să înțelegem fezabilitatea acestora ca sursă de hrană. Cât de sănătos este năutul? Conține nutrienții necesari pentru dieta astronauților? Dacă nu este sigur de consumat acum, câte generații ar fi necesare pentru a deveni?”, a declarat Jessica Atkin, autoarea principală a studiului și doctorandă la Universitatea Texas A&M.

