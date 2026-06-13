Punctul temporar funcționează pe pista de biciclete de-a lungul Canalului Bega

Trecerea va fi permisă pentru pietoni și bicicliști, iar într-unul dintre intervale și pentru ambarcațiuni. Programul anunțat este între orele 8.00 și 20.00, iar accesul se face pe baza unui document de călătorie valabil.

Poliția de Frontieră a anunțat că punctul temporar de trecere va funcționa pe pista de biciclete amenajată de-a lungul Canalului Bega, între Timișoara, România, și Zrenjanin, Serbia. Deschiderea temporară are loc la inițiativa Consiliului Județean Timiș, în colaborare cu autoritățile române și sârbe. Scopul este încurajarea mobilității între cele două țări și atragerea de vizitatori pe ambele maluri ale Canalului Bega.

Este important de știut că nu este vorba despre un punct permanent de frontieră, ci despre o deschidere ocazională, valabilă doar în zilele și orele anunțate.

Când se poate trece granița cu bicicleta pe Canalul Bega

Punctul temporar de trecere a frontierei va fi deschis în perioada 13-14 iunie 2026, între orele 8.00 și 20.00, pentru pietoni și bicicliști.

Următorul interval este 26-28 iunie 2026, tot între orele 8.00 și 20.00, pentru pietoni și bicicliști.

Frontiera va mai putea fi trecută în perioada 3-5 iulie 2026, între orele 8.00 și 20.00, pe același traseu pentru pietoni și biciclete.

În perioada 24-26 iulie 2026, punctul va fi deschis între orele 8.00 și 20.00, iar traversarea va fi permisă și pe apă, cu ambarcațiuni.

O altă deschidere este programată între 5 și 9 august 2026, între orele 8.00 și 20.00, pentru pietoni și bicicliști.

Ultimul interval anunțat pentru vară este 28-30 august 2026, între orele 8.00 și 20.00, tot pentru pietoni și bicicliști.

Ce acte sunt necesare pentru trecerea frontierei

Persoanele care vor să intre în Serbia prin acest punct temporar trebuie să aibă asupra lor un document de călătorie valabil. Poliția de Frontieră precizează că este acceptată cartea de identitate sau pașaportul.

Pentru minori, sunt obligatorii toate documentele legale necesare pentru ieșirea din țară, potrivit legislației în vigoare. Asta înseamnă că părinții trebuie să verifice înainte de plecare dacă au actele cerute pentru copil, mai ales în cazul în care minorul călătorește doar cu unul dintre părinți sau cu o altă persoană.

Autoritățile recomandă respectarea regulilor de trecere a frontierei și prezentarea documentelor la control, chiar dacă traseul este unul recreativ, pentru biciclete, pietoni sau ambarcațiuni.

Traseul Timișoara – Zrenjanin are aproximativ 70 de kilometri

Traseul dintre Timișoara și Zrenjanin are aproximativ 70 de kilometri, dintre care 37 de kilometri sunt pe teritoriul României. Ruta este folosită pentru cicloturism și mobilitate recreativă între România și Serbia.

Canal Bega TimișoaraIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2

Pista este amenajată de-a lungul Canalului Bega și oferă una dintre cele mai cunoscute legături verzi din vestul țării. Pentru bicicliști, deschiderea temporară a frontierei înseamnă posibilitatea unei ieșiri transfrontaliere fără mașină, direct pe traseul de pe dig.

În weekendul 24-26 iulie, trecerea se poate face și pe apă

Cel mai important interval pentru cei care vor să traverseze Canalul Bega cu ambarcațiuni este 24-26 iulie 2026. În aceste trei zile, pe lângă trecerea pietonală și cu bicicleta, va fi permisă și traversarea navală sau portuară pentru ambarcațiuni.

În restul weekendurilor anunțate, punctul de trecere este deschis pentru pietoni și bicicliști. Inițiativa este derulată de Consiliul Județean Timiș, în parteneriat cu Administrația Bazinală de Apă Banat și autoritățile din Provincia Autonomă Voivodina.

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