„Niciun nume nu s-a pronunțat azi, nu doar al lui Alexandru Nazare. Ba da, am pronunțat eu de câteva ori, împreună cu, cred că și Varujan, numele Eugen Tomac. Și vă și spun de ce. Pentru că tot s-a venit cu acest guvern, scenariu de guvern, de armistițiu, de pace, de tranziție, de… Și am întrebat de ce nu a fost bună propunerea inițială a președintelui, din urmă cu două luni, Eugen Tomac. Ăsta era scenariul. Un guvern cu durată de viață scurtă, care să ne treacă de această perioadă, dar n-au acceptat alții. Da, un nume s-a pronunțat”, a afirmat Grindeanu, aflat la Parlament.

Președintele PSD a detaliat: „În urmă cu vreo două luni, noi n-am mai apucat să spunem dacă susținem sau nu guvernul Tomac, că cei de la USR și PNL au spus nu. Eu nu vorbesc de persoana Eugen Tomac, eu vorbesc de ideea în sine. Să știți că, inițial, Partidul Social Democrat, în toate întâlnirile pe care le-am avut până la desemnarea lui Eugen Tomac la Cotroceni, la toate întâlnirile, noi am fost cei care am spus nu. Nu ni se pare că e bine să avem un guvern de acest tip, tehnocrat și așa mai departe. Președintele a insistat spunând că e singura variantă pe care o acceptă cei de la PNL și USR și acesta ar fi numitorul comun. Un guvern tehnocrat cu miniștri tehnocrați”.

Grindeanu a continuat să rememoreze ce s-a petrecut: „Într-un final, PSD a acceptat. Dar ce să vezi? Au trecut câteva zile și au venit cei de la PNL și au spus dom’le, de acord, dar să nu mai fie nici prefecți, nici subprefecți politici. Și-am spus da, de acord. După care au spus să nu fie nici oameni care pot fi asimilați ca fiind apropiați de PSD. De acord și asta. Eugen Tomac a mers la PNL și le-a spus care dintre nominalizările de miniștri nu vă place și îi schimb. Ca într-un final (n.red. Ilie Bolojan) să facă o ședință la PNL și să spună că nu-l votează pe Tomac fiindcă nu-i guvern politic”.

Întrebat apoi dacă astăzi președintele Nicușor Dan sau oricare alt lider politic a vorbit despre varianta unui guvern condus de un premier tehnocrat cu miniștri politici, Grindeanu a replicat: „Da, am spus da. Am spus da, doar că nu-i la noi problema”. Întrebat imediat dacă Ilie Bolojan și Dominic Fritz se opun acestei variante, Grindeanu a răspuns: „V-am spus că da”.

Președinții partidelor care au alcătuit fosta coaliție de guvernare – Ilie Bolojan (PNL), Sorin Grindeanu (PSD), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR) – au fost prezenți luni, 13 iulie, la Palatul Cotroceni, ca să discute din nou cu președintele Nicușor Dan ieșirea din criza politică. Negocierile s-au terminat după aproape două ore, fără vreo concluzie în privința unui nou premier.

Potrivit informațiilor Libertatea, România nu va avea un nou guvern cel puțin până la finalul acestei luni, iar Alexandru Nazare, numele vehiculat pentru funcția de premier, nu este acceptat de PSD.

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