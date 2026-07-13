Cum a început totul

Problemele au început la scurt timp după ce femeia a cumpărat o mașină de la un vânzător privat, în februarie 2024. Fără să știe, numărul de înmatriculare al vehiculului său a fost copiat de infractori, care l-au găsit pe un site de vânzări auto, relatează publicația franceză Midi Libre.

Curând, primele amenzi au început să sosească în cutia poștală, mai întâi una, apoi alta, apoi din ce în ce mai multe.

„Primeam atât de multe, până la 12 pe zi. A trebuit chiar să-i explic poștașului ce se întâmplă”, a povestit femeia.

Motivele sancțiunilor primite de femeie variau

Motivele sancțiunilor variau: conducerea pe benzile destinate autobuzelor, depășirea vitezei legale sau neplata taxelor pentru accesul în zonele cu emisii reduse din Bristol.

Chiar dacă a reușit să anuleze primele amenzi contestându-le, altele continuau să vină fără oprire.

„Fiecare amendă necesita o contestație. A devenit un adevărat loc de muncă cu normă întreagă”, a adăugat femeia.

Între februarie și iulie 2024, aceasta a fost bombardată cu mai mult de 120 de sancțiuni.

„La început, eram doar supărată și îngrijorată de aceste amenzi, dar în final eram furioasă”, a mărturisit ea.

În final, femeia a decis să își cumpere o nouă plăcuță de înmatriculare, plătind 250 de lire sterline pentru a pune capăt situației.

Un alt caz este reprezentat de un român care conducea un autoturism cu plăcuțe de înmatriculare clonate, în Marea Britanie, astfel că trei mașini diferite aveau aceeași plăcuță.

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