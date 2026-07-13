Produsul vândut de Lidl cu 149 de lei, în săptămâna 13-19 iulie, pe care orice șofer ar trebui să îl aibă în mașină

Ce poate face produsul esențial pentru șoferi din oferta Lidl

Testerul de diagnoză auto OBD2 Ultimate Speed costă 149 de lei și este inclus în catalogul oficial al retailerului. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Dispozitivul se conectează la sistemul OBD2 al mașinii și poate citi codurile de eroare înregistrate de calculatorul de bord. Potrivit informațiilor prezentate de Lidl, testerul este compatibil cu protocoalele OBDII și EOBD.

Foto: Catalog Lidl 13-19 iulie 2026

Aparatul poate interoga și afișa codurile de eroare, le poate șterge și permite resetarea martorilor de avarie din bord. De asemenea, testerul oferă un grafic al tensiunii în timp real. Astfel, șoferul poate obține primele informații despre problema semnalată de mașină înainte de a ajunge la un atelier. Dispozitivul nu repară defecțiunea, dar codul afișat poate indica sistemul în care a fost detectată eroarea. Testerul are un ecran color și butoane fizice, iar conectarea la mașină se face prin cablul prevăzut cu mufă OBD2. Produsul se vinde la bucată, la prețul de 149 de lei.

De ce le poate fi util șoferilor

Martorii din bord pot apărea din numeroase motive. Uneori este semnalată o defecțiune care necesită intervenție rapidă, iar în alte situații calculatorul mașinii înregistrează o eroare care trebuie verificată înainte de a putea fi stabilită cauza exactă. Un tester OBD2 îi permite șoferului să citească acel cod fără să demonteze componente ale mașinii. Informația poate fi apoi transmisă unui mecanic, care va putea continua verificările și va stabili ce reparații sunt necesare.

Funcția de ștergere a erorilor și de resetare a martorilor trebuie folosită cu atenție. Stingerea unui martor din bord nu înseamnă că problema care l-a declanșat a fost rezolvată. Dacă avertizarea reapare sau mașina funcționează neobișnuit, este necesară verificarea într-un service.

Alte produse auto care apar în catalogul Lidl

În aceeași ofertă, Lidl aduce și un starter auto multifuncțional cu baterie externă, disponibil la prețul de 159,99 lei pentru utilizatorii Lidl Plus. Dispozitivul poate fi folosit pentru pornirea mașinii atunci când bateria este descărcată, dar și ca baterie externă pentru alte aparate.

Un încărcător pentru baterii auto este vândut cu 199 de lei. Modelul este destinat bateriilor de 12 volți și are funcție de pornire.

În catalog mai apar huse pentru scaunele mașinii, un suport de telefon cu încărcător, comercializat cu 29,99 lei, și o trusă Parkside cu 16 chei imbus, la prețul de 59,99 lei. Ofertele sunt disponibile în magazine în perioada 13-19 iulie, în limita stocurilor.

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