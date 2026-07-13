Cât costă biletele la K-Pop Days de la Nibiru 2026 și cine cântă la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii

Conceptul este gândit ca o destinație gigantică de distracție, deschisă zilnic timp de 46 de zile, între 16 iulie și 30 august 2026, cu activități în fiecare seară (între orele 18:00 și 03:00).

Galaxia Festival are loc în perioada 16 – 19 iulie și este Dedicat muzicii mainstream și reggaeton/dance, cu artiști precum Ozuna, DJ Snake, Nicky Jam, Gordo.

Biletele la K-Pop Days, perioada 1-2 august 2026, din stațiunea Nibiru, Costinești, pornesc de la 454,99 RON. Line-up-ul evenimentului îi include pe artiștii Taemin (care cântă pe 1 august), Jeon Somi (pe 2 august) și trupa Xenith.

Cât costă biletele la K-Pop Days de la Nibiru 2026

General Acces: 564 RON (reducere de la 1000 RON)

Golden Circle: 1199 RON (reducere de la 1400 RON)

VIP (by Margo) : 1249 RON (reducere de la 2000 RON)

Ultra VIP : 1499 RON (reducere de la 25000 RON)

TAEMIN (membru al legendarei trupe SHINee și un artist solo fenomenal) – va urca pe scenă sâmbătă, 1 august.

JEON SOMI (cunoscută pentru hituri globale precum DUMB DUMB și fostă membră I.O.I) – va concerta duminică, 2 august.

Xenith

Pe lângă aceștia, organizatorii urmează să mai anunțe și alte nume în perioada următoare pentru a completa programul ambelor nopți de festival (orele de desfășurare fiind 18:30 – 03:00).

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