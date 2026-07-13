Bărbatul a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor

Bărbatul, aflat la volanul unui Porsche, a refuzat să oprească și a demarat în viteză pe strada Derchinger, în direcția est, conform unui comunicat publicat pe Presse Portal.

Acesta a depășit vehiculele oprite și a trecut pe culoarea roșie a semaforului la intersecția străzilor Derchinger și Aindlinger, aproape provocând o coliziune cu un camion. Ulterior, bărbatul a continuat fuga pe strada Am Mittleren Moos și a dispărut din zonă.

Porsche-ul a fost găsit și confiscat

Poliția a lansat imediat o operațiune de căutare, care s-a încheiat cu succes. Porsche-ul a fost găsit pe strada Affinger și a fost confiscat ca probă. Investigațiile ulterioare au confirmat că șoferul era bărbatul în vârstă de 30 de ani care conducea cu plăcuțe de înmatriculare false și fără permis de conducere.

Poliția investighează acum acuzații precum falsificare, punerea în pericol a traficului rutier, curse stradale ilegale și conducere fără permis.

Un alt șofer român în vârstă de 44 de ani a fost oprit de poliție lângă Linz, după o urmărire de peste o oră și mai mult de 100 de kilometri, desfășurată pe teritoriul Germaniei și Austriei. Poliția federală germană a încercat să-l oprească pe șofer la intrarea din Austria în Bavaria, pentru un control de rutină.

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