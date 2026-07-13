„Le-am transmis celor de la PNL și USR un fapt simplu. PSD este în opoziție. Poate au uitat sau poate n-au înțeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă, în acest moment, nicio funcție în guvern. De aceea, strategia domnului prim-ministru Bolojan, demis, de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD, este una complet greșită”, a afirmat Sorin Grindeanu, aflat la Parlament.

Apoi s-a referit la problemele din justiție ale celor din USR: „În acest sens, le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. De exemplu. Suntem total împotrivă ca domnul Fritz să-și rezolve problemele de integritate prin modificarea legii. Concret, nu vom accepta ca, în grupul de lucru pe subiectul privind jalonul care face referire la integritatea în funcția publică, USR să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Fritz, Clotilde Armand și ale altor useriși condamnați definitiv de Înalta Curte”.

„Știți care-i tabloul în România în acest moment? Avem un prim-ministru demis cu 281 de voturi, număr record. Avem un președinte de partid, USR, Fritz, condamnat definitiv. Avem un primar general (n.red. Ciprian Ciucu – PNL) care ne ținea lecții de cum se bate el cu corupția și, ce să vezi, a ajuns primar general făcând lucruri sau fiind acuzat în acest moment că a încălcat legea și că a luat șpagă să-și pună panouri prin oraș. Avem un Partid Național Liberal care atacă de dimineața până seara justiția. Ăsta este tabloul azi și se cere PSD-ului care e în opoziție să vină să salveze situația?!”, a conchis Grindeanu.

Președinții partidelor care au alcătuit fosta coaliție de guvernare – Ilie Bolojan (PNL), Sorin Grindeanu (PSD), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR) – au fost prezenți luni, 13 iulie, la Palatul Cotroceni, ca să discute din nou cu președintele Nicușor Dan ieșirea din criza politică. Negocierile s-au terminat după aproape două ore, fără vreo concluzie în privința unui nou premier.

Potrivit informațiilor Libertatea, România nu va avea un nou guvern cel puțin până la finalul acestei luni, iar Alexandru Nazare, numele vehiculat pentru funcția de premier, este refuzat de PSD.

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