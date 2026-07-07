Aparatul de aer condiționat: ce este și cum funcționează

Aparatul de aer condiționat este un dispozitiv ce se folosește pentru a controla temperatura, umiditatea și calitatea aerului dintr-un spațiu închis, fie că este vorba despre o locuință, un birou, un automobil sau un spațiu comercial. Sistemul este alcătuit din două componente principale, și anume unitatea exterioară și cea interioară. Prima include un compresor, un condensator, un ventilator și un rezervor pentru agentul frigorific (freon), în timp ce unitatea din interior conține un ventilator, un vaporizator, filtre de aer și telecomanda pentru control la distanță, aflăm de pe carel.com.

Funcționarea AC-ului se bazează pe principii fizice și chimice prin care aerul cald dintr-o încăpere este absorbit, răcit cu ajutorul agentului frigorific și apoi eliberat înapoi în spațiu sub formă de aer rece. Apoi eliberează căldura acumulată în exterior, condensându-se din nou, înainte de a repeta ciclul. Responsabil cu transferul de căldură este agentul refrigerant, care circulă printr-un circuit închis între două seturi de serpentine: unul în interior și altul în exterior. În unitatea exterioară, freonul este în stare lichidă, iar după ce trece prin vaporizator, este transformat în stare gazoasă, permițând preluarea căldurii din aerul interior.

Modelele moderne de aparate AC renunță treptat la freon, ca urmare a reglementărilor Uniunii Europene, care a impus restricții stricte privind utilizarea gazelor cu potențial mare de încălzire globală. În plus, multe sisteme actuale nu se limitează doar la răcirea aerului pe timpul verii, ci pot fi utilizate și pentru încălzirea încăperilor în sezonul rece, dacă sunt dotate cu funcții suplimentare de încălzire. Astfel, acestea oferă o soluție completă de climatizare pe tot parcursul anului, indiferent de anotimp sau de condițiile meteorologice.

Mirosuri neplăcute ale aparatului de aer condiționat. De ce apar

Cu tot acest flux continuu de aer, eliminare a umidității, circulație a agentului frigorific și încălzire/răcire a componentelor, există mai multe cauze pentru apariția mirosurilor neplăcute dacă operațiunile nu decurg fără probleme. Apă stătută, mucegai sau probleme electrice sunt doar câteva cauze, care semnalează anumite probleme ce trebuie investigate.

Miros de mucegai sau de igrasie. Dacă simți un miros de igrasie, asemănător cu cel de mucegai de fiecare dată când pornești AC-ul este foarte probabil să fi început să se acumuleze umiditate în zone în care nu ar trebui să se întâmple asta. Mucegaiul și igrasia se dezvoltă în medii calde și umede, precum cele din jurul condensului de pe serpentinele evaporatorului și liniile de scurgere. Acumularea de murdărie, praf și resturi organice nu face decât să agraveze mediile ideale pentru dezvoltarea fungilor. Acești microbi colonizează rapid suprafețe extinse, degajând mirosuri grele care sunt suflate direct în curenții de aer. Tăvițele de condens care se umplu și se scurg peste zonele din jur pot deveni, la rândul lor, focare cu mirosuri neplăcute.

Miros de ars. Orice miros persistent de ars este un semnal de alarmă, care necesită atenție promptă pentru a evita pericolul producerii unui incendiu. De obicei, cea mai frecventă cauză o reprezintă acumularea de murdărie, care creează un strat izolator în jurul unor componente esențiale (motoare, compresoare). Pe măsură ce aceste piese se supraîncălzesc din cauza restricționării fluxului de aer, bobinele și lubrifianții lor încep să ardă, degajând mirosuri specifice de fum. Conexiunile electrice defectuoase, care duc la scurtcircuite și arcuri electrice, generează, de asemenea, mirosuri acre de ars, notorii. În unele cazuri, sursa reală implică praf sau resturi care intră în contact cu componente extrem de fierbinți, precum rezistențele de încălzire.

Miros de ouă stricate sau de sulf. Aceste mirosuri grele, asemănătoare cu cele de ouă stricate sau de chibrit ars, provin din compromiterea agentului frigorific al aparatului de aer condiționat. Probleme mecanice, ca scurgerile din țevile de cupru sau din ansamblurile serpentinelor, eliberează cantități mici de agent frigorific în curenții de aer înconjurători, care poartă mirosuri subtile de sulf. Deși nu sunt neapărat dăunătoare în doze mici, orice miros persistent de ouă stricate, însoțit de o eficiență scăzută a aparatului de aer condiționat, indică o scurgere semnificativă ce necesită diagnosticare și reparații profesionale. Ignorarea acestei probleme duce, de regulă, la pierderea completă a agentului frigorific, la arderea compresorului și, implicit, la defectarea întregului sistem.

Miros de canalizare sau de șosete murdare. Puține mirosuri sunt mai respingătoare decât cel de gaz de canalizare sau de șosete murdare, care se răspândește prin fantele aparatului de aer condiționat. Totuși, acest miros foarte neplăcut provine adesea din depunerile, mucegaiul și umiditatea acumulate chiar în tăvița de condens și în conductele de scurgere, care sunt fabricate din PVC. Pe măsură ce materiile organice – alge, murdărie sau alte resturi – se acumulează în apa stătută mai multe săptămâni sau luni, se creează un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor și a microorganisme, apar mirosuri greu de suportat.

Miros chimic. Deși nu sunt la fel de pătrunzătoare, orice miros chimic sau asemănător cu cel de subsol indică de obicei scurgeri de freon sau o întreținere necorespunzătoare a aparatului de aer condiționat. Agenții frigorifici chimici produc mirosuri care se simt abia când conductele compromise încep să elibereze conținutul lor în curenții de aer din locuință. Dacă vei folosi solvenți nepotriviți pentru curățarea serpentinelor aceștia vor fi absorbiți în materiale, producând mirosuri persistente de gaze. În cel mai rău caz, orice miros dulceag ar putea proveni de la componentele de plastic supraîncălzite, care se topesc literalmente în interiorul unităților.

Cum scapi de mirosurile neplăcute din aerul condiționat

Prevenirea mirosurilor neplăcute de la aparatul de aer condiționat presupune o combinație de igienă și atenție la detalii, de la curățarea regulată a filtrelor până la verificarea tăviței de condens. O rutină de întreținere poate ține la distanță mucegaiul, bacteriile și mirosurile neplăcute, asigurând un aer proaspăt în interiorul locuinței, biroului sau al mașinii pe tot parcursul verii. Deși unele mirosuri persistente ale aparatului de aer condiționat necesită în cele din urmă intervenția unui specialist, există câțiva pași pe care ar trebui să-i parcurgi pentru a elimina cele mai frecvente cauze. Cu puțină atenție și câteva verificări pe cont propriu, poți rezolva rapid problemele minore înainte ca acestea să se transforme în reparații costisitoare. Totuși, ai grijă când lucrezi în apropierea componentelor electrice și evită orice acțiune care ar putea genera alte riscuri. Iată ce ai de făcut:

Curăță serpentina evaporatorului. Mirosurile de mucegai și igrasie provin de obicei ca urmare a acumulării de depuneri pe serpentina evaporatorului. După mai multe luni de funcționare, praful și murdăria se acumulează pe aceste suprafețe reci și umede ale serpentinei, creând mediul perfect pentru dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiului. Folosind o perie cu peri moi și un flacon cu spray special de curățare poți îndepărta depunerile vizibile. Asigură-te că mai întâi oprești alimentarea unității și te asiguri că nici o conexiune electrică nu se udă.

Curăță tăvița/conducta de scurgere. Mirosul specific de canalizare, întâlnit la multe aparate de aer condiționat apare de regulă când tăvița de condens și conductele de scurgere din PVC se înfundă cu nămol și resturi. Pentru remediere, scoate cu grijă tăvița de scurgere și curăț-o cu apă caldă și detergent, apoi desfundă conductele folosind un aspirator sau, mai simplu, o pâlnie prin care torni apă. La final, tratează traseele de scurgere cu bioactivatori sau enzime speciale care descompun materiile organice (grăsimi, resturi de săpun, păr, etc.) din interiorul țevilor, eliminând sursa principală a mirosurilor neplăcute, relatează christianhvac.com.

Înlocuiește filtrele de aer. Aerul care circulă constant transportă praf și diverși poluanți, care se pot depune pe componentele sistemului când filtrele sunt excesiv de murdare. Filtrele murdare nu doar restricționează fluxul de aer, ci devin adevărate medii propice pentru dezvoltarea de bacterii și microbi, sursă a mirosurilor neplăcute. De aceea, se recomandă ca filtrul principal al aparatului de aer condiționat să fie schimbat cel puțin o dată pe lună, iar în locuințele cu fumători sau cu animale de companie, chiar mai des.

Curăță componentele. Este important să nu neglijezi curățarea fizică a componentelor interioare și a carcasei aparatului de aer condiționat. Folosind un accesoriu de aspirator adecvat și al unei perii moi poți îndepărta urmele vizibile de praf și murdărie, în special în zona serpentinelor condensatorului, a ventilatoarelor și a conexiunilor electrice. Pentru unitatea exterioară este suficient un furtun obișnuit de grădină pentru a curăța resturile depuse pe aripioarele serpentinei.

Verifică sursele de admisie a aerului. Uneori, sursa mirosului poate fi chiar aparatul de aer condiționat, așa că verifică inclusiv pereții, tavanele sau izolația pentru eventuale urme de mucegai. De asemenea, inspectează și traseele de admisie a aerului din exterior de posibile gunoaie, scurgeri sau excremente de animale. Eliminarea acestor surse poate îmbunătăți calitatea aerului din interior.

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