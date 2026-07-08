Cum alegi gadgeturile potrivite fără să încarci bagajul inutil

Într-o perioadă în care călătoriile sunt extrem de apreciate este firesc ca oferta de gadgeturi preferate de turiști să fie foarte variată. De la portofele și huse pentru documente, curele speciale pentru bani și truse de toaletă, până la baterii externe, căști audio ori boxe portabile, magazinele sunt pline de produse concepute pentru orice tip de călătorie.

Cu toate acestea, este de preferat să îți păstrezi bugetul pentru experiențele din vacanță în loc să-i investești în obiecte care, de cele mai multe ori, nu îți sunt necesare. Având în vedere diversitatea opțiunilor, tentația de a împacheta cât mai multe gadgeturi posibile este mare, mergând pe ideea „să fie”. Rezultatul va fi un bagaj greu, un ghem de încărcătoare și jumătate dintre dispozitive rămase nefolosite. Iată câteva reguli simple care te vor ajuta să pleci în vacanță cu gadgeturile care chiar îți vor fi de folos.

Stabilește-ți prioritățile. Primul pas este să stabilești rolul fiecărui gadget: îl iei pentru poze, pentru muncă la distanță, pentru sport sau pur și simplu pentru relaxare? Trasează o linie clară între ceea ce este cu adevărat util și ceea ce este doar un moft, astfel încât vei scăpa de gadgeturile inutile și, astfel, nu vei supraîncărca bagajul, potrivit medium.com.

Mizează pe compatibilitate. Dacă toate gadgeturile tale fac parte din același ecosistem (telefon, ceas inteligent, căști) și folosesc același tip de încărcător vei avea nevoie de un singur încărcător. Compatibilitatea între dispozitive îți simplifică bagajul.

Cheltuiește cu cap. Entuziasmul de dinaintea plecării nu este un motiv suficient pentru a cumpăra un gadget nou. Gândește-te dacă îl vei mai folosi și după ce te întorci acasă, altfel riști o cheltuială inutilă pentru un obiect pe care îl vei uita într-un sertar.

Informează-te înainte de a cumpăra. Nu te baza doar pe specificațiile tehnice ale produsului. Din recenziile utilizatorilor și testele independente afli autonomia reală a bateriei, rezistența la apă sau la praf, precum și dacă dispozitivul face față condițiilor din vacanță (plajă, drumeții sau oraș).

Alege dispozitive versatile. În loc de trei gadgeturi, un singur dispozitiv cu funcții multiple, cum sunt smartphone-urile, reduce semnificativ volumul bagajului.

Testează înainte de plecare. Înainte să-l pui în bagaj, testează gadgetul acasă câteva zile ca să vezi cum se comportă bateria, cât de practic este și dacă își merită locul în troler.

Ce gadgeturi să iei în vacanță

O vacanță reușită depinde din ce în ce mai mult de gadgeturile potrivite, care au drept scop să te ajute să rămâi conectat, să imortalizezi cele mai frumoase momente și să te bucuri din plin de vacanță, scutit de orice bătăi de cap, indiferent de destinația aleasă. Alegerea corectă a gadgeturilor nu înseamnă să le iei pe toate cu tine, ci să le selectezi pe cele care se potrivesc cu adevărat stilului tău de călătorie și nevoilor din acea vacanță. De aceea, îți prezentăm o listă completă, organizată pe categorii, cu tot ceea ce ar trebui să iei în calcul înainte de a-ți face bagajul.

Dispozitive esențiale

Telefon mobil. Nelipsit din orice călătorie, smartphone-ul este principalul instrument pentru comunicare, navigare GPS și fotografiat experiențele trăite în vacanță.

Tabletă sau laptop. Un astfel de gadget este util pentru divertisment în timpul zborurilor de lungă durată, pentru muncă la distanță ori pur și simplu pentru a rămâne conectat cu persoanele dragi de acasă.

Cameră foto. Un aparat foto de tip DSLR, unul mirrorless sau o cameră de acțiune fac diferența atunci când vrei să realizezi fotografii și materiale video de calitate superioară față de cele făcute cu telefonul.

E-reader. Pentru pasionații de lectură, alternativa ideală la cărțile voluminoase și grele o reprezintă un Kindle sau e-reader, care este mult mai ușor și mai practic, mai ales atunci când bagajul are limită de greutate. În afară de cărți, acesta poate fi încărcat și cu documente de călătorie (copie a pașaportului, asigurare, etc.).

Energie și încărcare

Baterie externă. Un dispozitiv de tip „power bank” asigură autonomie suplimentară în excursiile lungi atunci când nu ai la îndemână o priză.

Adaptor universal de călătorie. Acesta este un instrument indispensabil atunci când călătorești în destinații din țări unde tipul de priză diferă de cel din România.

Încărcător USB cu mai multe porturi. Un charger multi-port îți va permite să încarci simultan mai multe dispozitive, eliminând nevoia de a căra mai multe încărcătoare separate.

Încărcătoare specifice fiecărui dispozitiv. Cablurile și standurile de încărcare originale, inclusiv cele wireless, pentru telefon, tabletă, laptop sau cameră rămân cea mai sigură variantă pentru performanță optimă.

Accesorii utile

Căști cu anulare a zgomotului. Căștile auriculare (earbuds) sunt perfecte pentru a asculta muzică, podcasturi sau filme oriunde – în avion, tren, autocar, metrou, etc. – deoarece oferă o izolare fonică foarte bună.

Cabluri de încărcare. Alege cabluri de încărcare rezistente și compatibile cu încărcare rapidă pentru toate dispozitivele pe care le ai în bagaj.

Carduri de memorie. Un spațiu de stocare suplimentar pentru aparatul foto sau pentru camera video este întotdeauna binevenit, fiind esențial atunci când faci multe fotografii sau filmări video.

Hard-disk extern sau SSD. Un astfel de gadget îți va fi de mare folos pentru realizarea unui back-up al fotografiilor și clipurilor video oricând în timpul călătoriei.

Selfie stick sau trepied. Acest dispozitiv te va ajuta să faci fotografii de grup sau să fotografiezi peisaje, locuri și oameni, fără să depinzi de alți turiști, inclusiv pentru situațiile în care călătorești de unul singur.

Smartwatch sau brățară fitness. Cu aceste dispozitive poți să îți monitorizezi activitatea fizică la fel cum o faci atunci când ești acasă. De asemenea, ele afișează notificările importante pe care le primești, fără să fii nevoit să scoți telefonul mobil din buzunar.

Conectivitate

Dispozitiv Wi-Fi hotspot. Acesta partajează conexiunea la internet (de obicei prin date mobile) cu alte echipamente – laptopuri, tablete, alte telefoane – transformându-se într-un mini-router wireless. Este util deoarece oferă internet stabil în zonele cu semnal slab sau fără acoperire Wi-Fi la cazare, se precizează pe eminent.com.

Cartelă SIM sau eSIM. Trebuie să știi că o cartelă SIM reprezintă o soluție foarte avantajoasă dacă ai nevoie de date mobile și dacă vrei să efectuezi apeluri locale la tarife accesibile.

Boxă portabilă cu conexiune Bluetooth. Este ideală în momentele când vrei să asculți muzică sau podcasturi în camera de hotel sau pe plajă.

Siguranță și confort

Dispozitiv care îți protejează aparatele electronice împotriva fluctuațiilor de tensiune, frecvente în anumite destinații.

Urmăritor de bagaje. Cunoscut și sub numele de „smart tag” sau „smart tracker”, acest dispozitiv GPS de dimensiuni compacte se pune în interiorul valizei sau se atașează la mânerul exterior al acesteia. El comunică printr-o conexiune Bluetooth sau prin rețele celulare cu telefonul tău mobil, astfel încât poți să monitorizezi poziția bagajului tău în orice moment.

Husă impermeabilă pentru telefon. Un astfel de accesoriu este recomandat pentru zilele pe care le petreci la plajă sau la piscină, deoarece îți ferește telefonul mobil de apă, nisip și praf.

Organizator de cabluri. Menține toate accesoriile gadgeturilor tale în ordine, astfel încât le vei putea găsi foarte ușor în bagaj.

Cântar digital pentru bagaje. Pentru a evita taxele suplimentare pentru bagaj supraponderal, ia cu tine un cântar digital de mici dimensiuni cu care să verifici greutatea trolerului sau al genții înainte de zona de check-in din aeroport, mai ales dacă ai făcut cumpărături în vacanță.

Lacăte. Specialiștii în călătorii recomandă să iei cu tine și unul-două lăcățele de mici dimensiuni cu care să blochezi fermoarele trolerelor și pentru a securiza dulapurile din hotelurile sau pensiunile care nu-ți inspiră încredere.

Alte gadgeturi utile

Dronă. Vrei să faci fotografii și filmări aeriene spectaculoase? Drona este un gadget ideal pentru a imortaliza peisaje sau destinații turistice deosebite.

Streaming stick (stick TV smart). Este un dispozitiv de dimensiunea unei unități flash USB care se conectează direct în portul HDMI al televizorului, pe care îl transformă într-un ecran conectat la aplicațiile tale preferate de streaming.

Căști VR. Acest dispozitiv oferă experiențe de divertisment imersive și reprezintă o opțiune interesantă pentru serile petrecute în camera de hotel.

Videoproiector portabil. Cu un astfel de dispozitiv vei putea crea un mini-cinematograf de vacanță în camera de hotel și nu numai, care este perfect pentru a viziona alături de cei dragi filme, emisiuni preferate sau meciuri de la Campionatul Mondial de fotbal.

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