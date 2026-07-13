Bogdan Dragotă: „Eram convins că am rezolvat totul corect”

Bogdan Dragotă a decis să depună contestație la proba de Informatică după afișarea rezultatelor inițiale. Elevul a explicat că a luat această decizie după ce și-a vizualizat lucrarea și a analizat baremul de corectare, fiind convins că rezolvase toate cerințele în mod corect.

„Am depus contestație la informatică în urma vizualizării lucrării și analizei baremului. Eram convins că am rezolvat totul corect și de aceea am dorit să îmi fie reevaluată lucrarea. Am fost optimist în privința rezultatului contestației și mă bucur de rezultatul final”, a declarat acesta pentru Turnul Sfatului.

Înainte de soluționarea contestațiilor, Bogdan Dragotă obținuse nota 10 la Limba și literatura română, nota 10 la Limba germană maternă, nota 9,85 la Matematică și 9,95 la Informatică. După modificarea notei la Informatică, elevul a încheiat examenul de Bacalaureat cu trei note de 10 și media generală 9,96.

Bogdan este șef de promoție al Liceului Teoretic „Roth – Oberth” din Mediaș și a avut media generală 10 în fiecare dintre cei patru ani de liceu.

Tânărul va continua studiile la Cluj-Napoca

Bodan a mărturisit că pregătirea constantă din timpul liceului a avut un rol important în rezultatul obținut la examen. „Consider că a fost o experiență foarte interesantă, cu multe probe. Cred că învățatul constant a fost un plus principal care m-a ajutat la acest examen. Le mulțumesc părinților și cadrelor didactice, rezultatul este o încununare a muncii mele”, spunea elevul.

Tânărul se pregătește acum pentru facultate. El a declarat că va urma programul de Informatică în limba germană la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

O singură medie de 10 în județul Sibiu după contestații

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, după soluționarea contestațiilor, județul a rămas cu o singură medie de 10 la Bacalaureatul 2026, obținută de Paul Itu, absolvent al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu. Cu media 9,96, Bogdan Dragotă ocupă locul al doilea în clasamentul județean.

În sesiunea din această vară a examenului s-au înscris aproximativ 2.700 de candidați, iar 1.091 dintre aceștia au depus contestații, cu 347 mai multe decât în anul precedent.

Cele mai multe contestații au fost înregistrate la Limba și literatura română, unde au fost depuse 422 de cereri de reevaluare. Au urmat Istoria, cu 128 de contestații, Matematica – profil tehnologic, cu 116, Biologia vegetală și animală, cu 89, Geografia, cu 70, Logica, cu 62 și Anatomia, cu 60. La polul opus s-au aflat Filosofia, unde a fost depusă o singură contestație, precum și Chimia anorganică și Psihologia, discipline la care au fost înregistrate câte trei cereri de reevaluare.

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