Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ

În intervalul 13 iulie, ora 13.00 – 13 iulie, ora 20.00, meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

„Luni (13 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali și sud-vestul Dobrogei. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Foto: Administrația Națională de Meteorologie

Cum va fi vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și o prognoză meteo specială pentru București, valabilă în intervalul 13.07.2026, ora 13:00 – 13.07.2026, ora 20:00.

Meteorologii anunță vreme instabilă, cu ploi torențiale, grindină și vijelii. Capitala se află sub atenționare cod galben de fenomene meteo extreme.



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