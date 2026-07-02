Importanța regulilor la plajă și la piscină

Pentru cei mai mulți dintre noi, vara nu ar avea același farmec fără un sejur la mare ori fără vizite de câteva ore la piscină. Însă, dincolo de imaginea acestor momente atât de așteptate, se strecoară o realitate mai puțin plăcută, care ascunde o serie de riscuri, accidente și, uneori, nenorociri care, din fericire, pot fi evitate printr-o doză sănătoasă de prudență. De aceea, înainte să îți pui în bagaj costumul de baie, crema de protecție solară și cartea preferată, este important să știi câteva lucruri esențiale pentru siguranța ta, dar și a familiei tale, astfel încât timpul petrecut la mare sau la piscină să fie de calitate, notează goswimexcel.com.

Insolația, infecțiile transmisibile, accidentările și mai ales pericolul de înec reprezintă fața nevăzută a distracției. Acestea pot fi evitate prin măsuri simple de precauție sau prin informarea corectă în privința avertizărilor transmise de autoritățile competente. Înotul este o activitate plăcută pentru oricine și reprezintă o metodă excelentă de a face mișcare. Totuși, în mijlocul acestei distracții, siguranța noastră și a copiilor în preajma apei nu trebuie ignorată. De aceea, când intri în mare este nevoie de prudență și de discernământ, nu doar pentru tine, ci și pentru copiii pe care îi supraveghezi, în special pentru cei care nu știu să înoate sau cei care urmează un tratament medical. Dacă alegi piscina, informează-te din timp despre regulamentul specific al locației respective.

Printre cele mai comune restricții se numără interdicția de a sări în zona cu apă mică, obligația de a înota exclusiv în spațiile marcate pentru asta și recomandarea de a rămâne doar în zonele în care te simți în siguranță. Adesea, o zi la plajă se poate termina doar cu arsuri solare. Rănile serioase apar, însă, mai des decât ne-am imagina, iar copiii sunt cei mai vulnerabili, motiv pentru care au nevoie constant să fie supravegheați.

Pericole legate de apă de care să ții cont

Indiferent unde plănuiești să-ți petreci vacanța de vară este important să știi la ce să fii atent pentru a fi scutit de orice probleme. Iată câteva pericole legate de apă pe care ar trebui să le ai în vedere atât pe plajă, cât și la piscină:

Accidente la scufundare. Dacă te scufunzi sau sari în locurile unde apa nu este adâncă sau în zonele nemarcate fără să te informezi cu privire la adâncimea acesteia, riști să te rănești grav la nivelul capului, gâtului sau al coloanei vertebrale.

Înot nesupravegheat. Conform citymd.com, accidentele în care sunt implicați copiii se petrec de obicei din cauză că adulții nu îi supraveghează și, de asemenea, din cauză că cei mici nu înoată în apropierea unui un adult responsabil care poate interveni, așa cum ar trebui.

Curenți de rip și valuri mari. La plajă, curenții puternici și valurile mari îi pot surprinde chiar și pe înotătorii cu experiență, ducându-i în larg mai repede decât își pot da seama.

Accidente cu bărci. Lipsa vestelor de salvare, operarea neatentă sau condițiile dificile pot transforma o plimbare distractivă într-o situație periculoasă care se poate solda cu o tragedie.

Pericole ascunse în apă. Pe fundul mării pot fi pietre, scoici, diverse obiecte sau denivelări bruște pe care nu le poți vedea de la suprafață.

Terasele alunecoase ale piscinei. Suprafețele umede din jurul piscinelor pot provoca alunecări, căderi și accidentări grave, mai ales în cazul copiilor care aleargă sau care se joacă în aceste zone.

Cum să te protejezi la plajă

Protecția la plajă începe cu informarea despre prognoza meteo și fii atent la steagurile de avertizare arborate de salvamari, pentru a ști dacă marea permite scăldatul în siguranță. Iată un set de reguli pe care trebuie să le respecți pe plajă:

Fii informat. Înainte de a merge la plajă, află prognoza meteo și fii atent la eventualele avertizări. Condiții periculoase precum curenții de rip, vânturile puternice sau furtunile care se apropie pot transforma o zi distractivă într-una de risc. Odată ajuns pe plajă, fii atent la panourile informative și la steagurile arborate. Discută cu copiii tăi despre ce înseamnă aceste avertizări și asigură-te că înțeleg că regulile se pot schimba în funcție de condițiile meteo.

Reguli pentru copii în apă. Înainte să intre în apă, stabilește pentru copii reguli adaptate vârstei lor. Cei foarte mici sau cei care nu știu să înoate este recomandat să intre în zonele unde apa nu le trece de talie. De asemenea, vesta de salvare să fie mereu purtată. Dacă nu ești în apă alături de copil, asigură-te că acesta rămâne în câmpul tău vizual și cât mai aproape de tine.

Ține cont de steagurile de pe plajă. Steagurile de pe plajă îți oferă o imagine despre condițiile de vreme și apă din ziua respectivă. Iată ce semnificație au acestea:

Steag roșu: condiții periculoase (curenți puternici sau valuri mari), nesigur pentru copii.

Steag galben: atenție, condiții dificile, cu valuri moderate.

Steag verde: condiții bune, în general sigure pentru înot.

Steag violet: prezența vieții marine, precum meduze.

Steag negru: plajă închisă – înotul este interzis.

Steag în carouri: zonă dedicată sporturilor nautice (surf, jet ski, etc.), nu pentru înot.

Cum să rămâi calm în apă. Chiar și înotătorii buni pot obosi sau pot fi prinși în ape agitate, mai ales când sunt valuri. Să știi cum să te ții la suprafață și să rămâi calm poate face diferența dintre viață și moarte. Învață-i pe copii să facă pluta pe spate și să respire lent când obosesc și să rămână calmi în situații dificile, relatează childrens.com.

Nu săpa gropi adânci în nisip. Săpatul gropilor face parte din distracția de pe plajă, însă experții recomandă ca acestea să nu fie adânci și să fie umplute întotdeauna înainte de a pleca. În acest fel previi accidentările, atât pentru familia ta, cât și pentru cei care se plimbă pe plajă.

Folosește încălțări de plajă. În zilele foarte călduroase, nisipul se poate încălzi rapid, putând atinge temperaturi temperaturi cuprinse între 50°C și 60°C și, uneori, putând urca chiar până la 70°C. De aceea, se recomandă să purtați, tu și copiii tăi, sandale, șlapi sau crocși pentru a vă proteja picioarele împotriva arsurilor solare sau a unor eventuale lovituri și răni.

Nu uita să te hidratezi. Este ușor să nu observi anumite semne că îți este sete atunci când te afli în apă, însă copiii au în continuare nevoie de multe lichide. Oferă-le apă la fiecare 15-30 de minute, mai ales în zilele toride, pentru a preveni deshidratarea.

Protejează-te de razele UV. Poartă șapcă sau pălărie, ochelari de soare, îmbrăcăminte cu protecție UV și unge-te cu cremă de protecție solară pe toată suprafața corpului. De asemenea, un cort mic sau o umbrelă pot oferi umbră pe tot parcursul zilei.

Atenție la pericolele de pe plajă. Marea nu înseamnă doar ceea ce se află în apă, ci pot exista pericole și pe plajă și pe malul apei. Fii atent la meduze, scoici ascuțite sau cioburi de sticlă ori viețuitoare marine moarte. Dacă observi un pericol, avertizează un salvamar și spune-le și copiilor și învață-i să nu ridice sau să arunce aiurea obiecte periculoase.

Înoată între steagurile roșu și galben. Dacă pe plajă sunt arborate steagurile roșu și galben înseamnă că zona cuprinsă între acestea este cea în care poți înota în siguranță sub supravegherea salvamarilor, potrivit mybeach.com.au.

Cere sfaturi unui salvamar. Salvamarii sunt bine pregătiți și cunosc foarte bine condițiile și regulile de siguranță la mare. De aceea, când ajungi pe plajă, nu ezita să le ceri salvamarilor sfaturi și recomandări.

Înoată alături de un prieten. Înoată întotdeauna alături de un prieten, pentru că astfel vă puteți supraveghea unul pe celălalt, iar în caz de nevoie, unul dintre voi poate cere ajutor sau merge după asistență.

Dacă ai nevoie de ajutor, rămâi calm și atrage atenția. Oricui i se poate întâmpla să depășească propriile limite în apă. Dacă ai nevoie de ajutor, rămâi calm, ridică un braț pentru a atrage atenția salvamarului. Între timp, plutește pe spate și economisește-ți energia până când vin ajutoarele.

Cum să fii în siguranță la piscină

Siguranța la piscină sigură înseamnă înainte de toate o supraveghere permanentă. Adulții trebuie să-și monitorizeze copiii și să fie mereu atenți, fără telefon sau alte distrageri, astfel încât să poată interveni în caz de nevoie. La fel de important este să respecți regulile de bază care sunt valabile la orice piscină.

Folosește supravegherea activă. Un adult bun înotător trebuie să supravegheze în permanență copiii atât timp cât aceștia se află în piscină. Când intră în apă, copiii de vârste foarte fragede trebuie să fie însoțiți întotdeauna de un adult, iar acesta trebuie să stea la o distanță de la care, în caz de urgență, să poată ajunge la ei în fracțiuni de secundă. Pentru copiii mai mari, un adult trebuie să fie atent în permanență, fără să fie distras de vorbitul la telefon, socializarea, treburile casnice (în cazul piscinelor de acasă) sau consumul de alcool, notează healthychildren.org.

Nu consuma alcool când înoți. Înotătorii se expun unui risc uriaș de înec atunci când consumă alcool sau alte substanțe în timp ce înoată, se scufundă sau când practică sporturi nautice. Aceste activități necesită o gândire clară, coordonare și capacitatea de a estima distanța, adâncimea, viteza și direcția, iar alcoolul afectează toate aceste abilități. Persoanele care supraveghează alți înotători nu ar trebui să consume nici ei alcool sau droguri.

Stabilește reguli pentru piscină. Dacă ai o piscină, impune un set de reguli, și anume:

Nimeni – adult sau copil – nu ar trebui să înoate singur.

Ține jucăriile la distanță de piscină când aceasta nu este folosită.

Golește piscina gonflabilă după fiecare utilizare.

Nu sunt permise tricicletele sau alte jucării cu roți în apropierea piscinei.

Nu sunt permise aparatele electrice în apropierea piscinei.

Nu sunt persmise săriturile și scufundările într-o piscină care nu este suficient de adâncă.

Nu se aleargă pe marginea piscinei.

Reguli pentru sărituri în apă. Săriturile în apă sau lovirea trambulinei la intrarea în apă pot provoca răniri grave la cap, gât sau coloană. De asemenea, cei care sunt victime ale unor astfel de accidente pot suferi leziuni cerebrale sau chiar își pot pierde viața. Asigură-te mereu că apa este suficient de adâncă și învață-i pe copii să sară în siguranță, respectând următoarele reguli:

Verifică adâncimea apei.

Intră în apă cu picioarele înainte, mai ales dacă este prima dată.

Nu sări în piscinele supraterane, deoarece, de obicei, acestea nu sunt suficient de adânci.

Nu sări în zona puțin adâncă a piscinei.

Nu sări prin colaci sau alte jucării de piscină.

Învață să sari corect luând lecții.

Instalează garduri pentru piscină. Copiii pot ajunge la piscină cățărându-se pe o fereastră, trecând printr-o ușă pentru animale sau furișându-se pe ușa care să în curtea din spate. Pentru a preveni accesul copiilor în zona piscinei nesupravegheați ar trebui să existe un gard în jurul piscinei. Acesta ar trebui să fie greu de escaladat, fără obiecte alăturate (mobilier, unelte, etc.) care l-ar putea ajuta pe copil să se cațere. Înălțimea minimă recomandată este de 1,2 metri, fără prize pentru picioare sau mâini, iar spațiile dintre șipci nu trebuie să depășească 10 cm. Poarta trebuie să se închidă și să se blocheze automat, să se deschidă doar spre exterior, cu zăvorul poziționat la aproximativ 1,40 m înălțime, fiind astfel inaccesibil copiilor. La piscinele supraterane, scările trebuie blocate sau demontate când piscina nu este folosită.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE