De-a lungul anilor, invitații speciali, subiectele de actualitate și momentele memorabile au făcut din Vorbește Lumea una dintre cele mai îndrăgite emisiuni.

Cu ocazia aniversării, Bogdan Ciudoiu rememorează începuturile acesteia și declară: „Știi vorba aia? Ce e temporar e pentru totdeauna? Emisiunea Vorbește Lumea a pornit inițial ca un proiect de o vară, dar a ieșit atât de frumos că uite, azi împlinește 11 ani frumoși, plini de invitați unul și unul, plini de râsete și voie bună, plini și de mesaje haioase de la telespectatori! Iar pentru mine, 5 ani (deja!) de lecții de profesionalism, dar și de viață, în general… La 11 ani de Vorbește Lumea îmi doresc să continue să aducă zâmbete pe fețele telespectatorilor cel puțin încă o dată pe atât!”.

Bogdan Ciudoiu, Lili Sandu și Shurubel (Andrei Lăcătuș), prezentatorii de la „Vorbește Lumea”, emisiune difuzată de PRO TVIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Parte din echipă de aproape patru ani, Lili Sandu vorbește cu emoție despre aniversarea emisiunii: „O reală bucurie și onoare să sărbătorim 11 ani de Vorbește Lumea alături de colegii care au fost aici încă din prima zi. Vom petrece la „muncă”, alături de a doua noastră familie, dar și de telespectatori, bineînțeles! Ne propunem să venim cu aceeași căldură și respect către cei care ne privesc, dar și cu multe surprize”.

Cât despre cum vor sărbători acest moment special, Shurubel spune. „Aniversarea Vorbește Lumea e despre cei de acasă, oamenii care fac emisiunea asta să existe, oamenii care trimit mesaje, care ne dau nouă șansa să le spunem poveștile la televizor. Ediția specială din 13 iulie este una despre ei și pentru ei iar, pe viitor, o să încercăm să rămânem acea emisiune care le demonstrează că sunt văzuți, ascultați și apreciați! O să încercăm să fim și utili și cât de cât simpatici în timp ce facem asta”.

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