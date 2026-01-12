  • Câștigătorul tombolei va deveni proprietarul apartamentului, a cărui valoare estimată este de 180.000 de euro, pentru o sumă simbolică de 50 de euro.
  • Familia Bauer a anunțat, pe pagina DieWohnung, special creată, că speră să vândă 6.000 de bilete și să obțină 299.400 de euro, acoperind astfel cheltuielile notariale și fiscale, precum și o parte din costurile pentru o locuință mai mare.
  • Până în noiembrie 2025 s-au vândut 3.810 bilete, iar extragerea finală va avea loc chiar și cu un minim de 4.500 de bilete vândute. Dacă nu se atinge acest prag, banii vor fi returnați participanților.

Pentru doar 50 de euro, oricine poate participa la extragerea care va avea loc până pe 19 ianuarie 2026,

În loc să apeleze la un agent imobiliar, Desireé (32 de ani) și Bernd Bauer (30 de ani) și-au propus să își vândă locuința din Muggendorf printr-o loterie.

  • Muggendorf, nord-estul Austriei, este o comună cu 500 de locuitori din districtul Wiener Neustadt-Land, statul Austria Inferioară.

Decizia lor a venit ca urmare a nemulțumirii față de metodele tradiționale de vânzare. „Am încercat inițial să vindem printr-un agent imobiliar, dar am fost foarte dezamăgiți”, a declarat Bernd Bauer.

„Ne-am întrebat cum am putea să vindem apartamentul într-un alt mod”, a continuat el.

Planul constă în vânzarea a 6.000 de bilete de tombolă, fiecare la prețul de 49,90 euro. În total, familia urmărește să strângă 299.400 de euro, din care vor suporta toate cheltuielile suplimentare, precum cele notariale și taxele către fisc.

Câștigătorul va deveni proprietarul apartamentului de 71,49 mp contra sumei simbolice de aproape 50 de euro.

Apartamentul, construit în 1995, include un balcon și acces la o grădină comună. Valoarea actuală a proprietății este estimată la aproximativ 180.000 de euro.

Din suma totală obținută, familia speră să acopere costurile și să rămână cu două treimi pentru a achiziționa o locuință mai mare.

Dacă nu se vor vinde toate cele 6.000 de bilete până la termenul-limită, participanții își vor primi banii înapoi.

Totuși, soții Bauer au decis să organizeze extragerea chiar și cu un minimum de 4.500 de bilete vândute. Până în prezent, din noiembrie 2025, s-au vândut peste 4.000 de bilete.

Reacția a fost atât de pozitivă, încât suntem hotărâți să ducem la bun sfârșit acest proiect. Vrem să oferim ceva înapoi și credem cu adevărat în această idee.

Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc"
Alte știri

Cum l-au „înfundat" avocații pe Daniel Chițoiu prin cereri de recuzare și sesizări la Inspecția Judiciară. Motivul majorării pedepsei: comportamentul inculpatului
Analiză
Știri România 07:00
Cum l-au „înfundat" avocații pe Daniel Chițoiu prin cereri de recuzare și sesizări la Inspecția Judiciară. Motivul majorării pedepsei: comportamentul inculpatului
Cum își propune Guvernul să scape de companiile de stat de pe „lista neagră": „Sunt complet inactive"
Știri România 11 ian.
Cum își propune Guvernul să scape de companiile de stat de pe „lista neagră": „Sunt complet inactive"
Monden

Mara Bănică a arătat cât a plătit luna aceasta la gaze și curent electric. Cheltuieli uriașe pentru jurnalistă la început de an
Stiri Mondene 11 ian.
Mara Bănică a arătat cât a plătit luna aceasta la gaze și curent electric. Cheltuieli uriașe pentru jurnalistă la început de an
Emil Rengle, într-un proces de vindecare, după ce a fost diagnosticat cu o boală autoimună. „Dar ce-ar fi dacă am încetini puțin?"
Stiri Mondene 11 ian.
Emil Rengle, într-un proces de vindecare, după ce a fost diagnosticat cu o boală autoimună. „Dar ce-ar fi dacă am încetini puțin?"
Politic

Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Politică 09 ian.
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
