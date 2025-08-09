Experimentul inedit cu urșii din Carpați

Un experiment inedit are loc în prezent în Munții Carpați din România. Potrivit Percsichtamas.hu, un jurnalist și fotograf de natură a inițiat un studiu pentru a observa comportamentul urșilor bruni în prezența obiectelor umane.

Experimentul, care a început în 2024, implică plasarea unui cort gol într-o zonă frecventată de urși. Inițial, urșii s-au apropiat cu precauție, dar nu au intrat în cort, tratându-l ca pe un obiect nou în mediul lor.

Urșii sunt o adevărată probleme pentru turiștii și locuitorii din zonele montane. În ultimii ani, 20 de persoane au fost ucise de urs și alte 250 au ajuns de urgență la spital, după ce au fost rănite.

Mirosurile care atrag ursul, piesă cheie în experiment

Din iulie 2025, experimentul a intrat într-o nouă fază, mai complexă. Începând de anul acesta, nu a mai fost vorba doar de un cort gol, ci și de amplasarea unor obiecte care să atragă și mai mult urșii prin mirosul lor.

„Am pus o piesă veche de îmbrăcăminte îmbibată cu mirosul de pește gras. Oricine este familiarizat cu acest miros știe foarte clar un lucru: ursul nu are nevoie de o invitație specială, este tentant (sau respingător) chiar și de departe, mai ales pentru o specie cu un simț al mirosului atât de sensibil”, a explicat fotograful pe blogul său.

Acesta atrage atenția asupra faptului că astfel de mirosuri ne pot pune și mai mult în pericol dacă ne aflăm în zonele frecventate de urși, pentru că devin un adevărat magnet pentru animalele sălbatice, fiind o greșeală de care mulți nu țin cont atunci când pleacă la munte.

Lângă cort, a fost legată o pereche de ghete vechi, impregnate cu miros uman. Camerele de supraveghere amplasate lângă cort au înregistrat fiecare mișcare a ursului, iar imaginile au fost ulterior postate pe blogul jurnalistului.

În prezent, în România sunt de trei ori mai mulți urși decât pot adăposti pădurile. Din datele Ministerului Mediului, sunt între 10.000 și 12.000 de exemplare. În ultimii ani, animalele sălbatice au devenit un pericol pentru comunitate, mai ales dacă se apropie prea mult de localități și gospodării.

Cum a reacționat ursul când nu a găsit mâncare

Deși rezultatele finale nu sunt încă disponibile, experimentul oferă deja informații fascinante despre comportamentul urșilor bruni în prezența obiectelor umane. Așa cum spuneam, jurnalistul a publicat primele imagini pe blogul său și o filmare în care apare un urs atras de mirosurile din cort.

Primul urs care apare în înregistrare este filmat în timp ce ajunge lângă cort, miroase bocancii și apoi merge mai departe. La scurt timp apare și de-al doilea exemplare. Ursul miroase bocancii, iar apoi se îndreaptă spre cort. Miroase cortul și ulterior începe să muște pânza, încercând să prindă ceea ce se afla în interior.

Nedumerit, animalul continuă să adulmece, iar între timp se așază cu labele din față pe cort și îl dărâmă. Începe să muște și să rupă bucată cu bucată pânza acestuia și găsește cutia lăsată de jurnalist, cu piesa de îmbrăcăminte, însă nimic de mâncare. Animalul sălbatic începe apoi să rupă cortul bucată cu bucată, încercând să găsească „delicatesa” care de fapt nu există.

Implicații pentru prevenirea conflictelor om-urs

Experimentul a fost conceput cu grijă pentru a nu dăuna urșilor sau mediului. Nu există alimente reale în cort, doar urme de miros.

„Scopul nu este de a modifica comportamentul urșilor, ci de a observa reacțiile lor instinctive”, subliniază jurnalistul.

Aceste observații ar putea fi valoroase pentru:

Înțelegerea mai bună a atracțiilor și repulsiilor urșilor

Evitarea conflictelor între oameni și urși

Îmbunătățirea siguranței pentru turiști, camperi și lucrători forestieri

Mirosurile care atrag cel mai tare un urs

Mirosurile care atrag cel mai tare un urs sunt, în general, cele legate de hrană și de resturi alimentare cu miros puternic. Mai exact, acestea includ:

Mirosul alimentelor fermentate sau în descompunere, cum ar fi fructele fermentate din livezi, care sunt foarte atractive pentru urși.

Carne, pește, mezeluri, resturi de animale (inclusiv intestine, capete, oase), care au un miros puternic și pestilențial.

Gunoaie și resturi alimentare din deșeuri care emană mirosuri puternice, ce atrag urșii în zonele locuite.

Mirosurile legate de hrana preparată, mai ales grătarele sau vesela nespălată după gătit în aer liber.

Hrana pentru animale și furajele depozitate în aer liber, care pot atrage urșii din apropiere.

Fructele rămase pe jos în livezi sau cele fermentate atrag urșii, care au un simț olfactiv excelent, mult mai bun decât al câinelui.

Pentru a evita atragerea urșilor, se recomandă depozitarea gunoiului în containere speciale anti-urs, curățarea completă a resturilor alimentare, evitarea lăsării mâncării ori fructelor fermentate în aer liber și spălarea ustensilelor folosite pentru gătit imediat după utilizare.

Hrana preferată a urșilor

Hrana preferată a urșilor, în general, este foarte variată, deoarece majoritatea speciilor sunt omnivore oportuniste și consumă atât hrană vegetală, cât și animală, în funcție de disponibilitatea sezonieră. Urșii se hrănesc cu:

Fructe de pădure (zmeură, mure, afine, merișoare etc.), care constituie o parte importantă a dietei în sezonul cald și toamna, când regimul lor devine aproape exclusiv vegetarian pentru a-și face rezerve de grăsime pentru iarnă.

Ghindă (jir), care este foarte apreciată și din cauza căreia urșii fac uneori deplasări lungi.

Rădăcini, ciuperci, miere și insecte (furnici, albine, viespi).

Carne, pește, leșuri, animale mici și vânat ocazional (cerbi, mistreți, animale domestice).

Unele specii au preferințe speciale, de exemplu ursul panda mănâncă aproape exclusiv bambus, iar ursul polar este mai strict carnivor, hrănindu-se în special cu focile și alte animale marine.

De exemplu, ursul brun de la noi consumă primăvara leșuri și prăzi mici, vara mai multe fructe, iar toamna regimul devine aproape vegetarian. Fructele fermentate și mierea sunt atracții importante pentru urși.

