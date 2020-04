De Denisa Dudescu,

Aceleași avioane pline marcau ”năvala infractorilor” în 2013-2014, s-au transformat, astăzi, în avioane care debarcă ”salvatorii”

Ziarul tabloid Daily Mail este exemplul cel mai elocvent despre cum se schimbă dicursul public despre români. Sigur că nu vorbim, în anumite cazuri, despre aceiași oameni referiți, dar comparația titlurilor ziarului este, totuși, relevantă, pentru că vorbim despre un portret conturat prin intermediul unor categorii.

În anul 2013, jurnaliștii începeau o adevărată campanie în care scriau despre faptul că românii și bulgarii au dat năvală în orașele Marii Britanie.

Comparație între titlurile din ziarele britanice din 2015 și cele date acum

La finalul anului 2013 și începutul anului 2014, toate locurile în autobuzele care plecau din Sofia spre capitala regatului erau rezervate, în timp ce un bilet de avion se vindea și cu 3.000 de lire sterline (aproape 3.500 de euro).

„Sold-out. Avioanele și autocarele sunt pline de români și bulgari care se îndreaptă spre UK”, titlul din Daily Mail, în 2013

„Se spune că Wizz Air, compania aeriană low cost care activează în Europa de Est, ar fi dublat numărul zborurilor. Wizz Air a negat că ar fi dublat zborurile, declarând că pur și simplu au crescut numărul lor… Toate locurile pentru două zboruri British Airways de la Sofia la aeroportul Heathrow din Londra de duminica și lunea viitoare- fiecare cu mai mult de 152 de pasageri- au fost vândute.“

În 2014, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică din Marea Britanie peste 46,000 de români și bulgari au emigrat aici.

Mesaje în română în Londra pentru hoții de buzunare

Astfel, încât la sfârșitul anului poliția londoneză punea un semn galben intens lângă stația de metrou Covent Garden în limba română, pe care se putea citi: „Ofițeri de poliție în civil operează în această zonă“. Era un semn dedicat special hoților de buzunare români care operau în zonă. Covent Garden este la o milă (puțin peste un kilometru și jumătate) distanță de Hyde Park Corner- notoriu pentru randamentul vagabonzilor români pentru care zona înstărită este acasă“

”Români care nu pot vorbi engleză și nici măcar n-ar trebui să fie în această țară”

„În toată Marea Britanie o minoritate de români a fost responsabilă pentru cerșit insistent, furtul din buzunare și fraudă, dar problemele au fost mai grave în capitală“, scria Dailymail.

În anul 2014, jumătate dintre hoții de buzunare prinși la metrou erau din România.

„E important să clarificăm că acest tip de activitate nu e binevenit pe țărmurile noastre. Sunt români aici care nu pot vorbi engleză și nici măcar n-ar trebui să fie în această țară (…)Acei oameni care vin aici fără niciun fel de intenție de a contribui la economia britanică ar trebui să fie înlăturați la cea mai apropiată oportunitate, în special dacă sunt vinovați de cerșit insistent sau furt de buzunare“ – Mark Field, parlamentar conservator pentru Londra și Westminster.

Poliția din Westimnester îngrijorată

Restricțiile din partea UE cu privire la migrația din România către Marea Britanie fuseseră ridicate în luna ianuarie a aceluiași an. La scurt timp, publicația The Mail on Sunday anunța că numărul imigranților români fără adăpost din unele dintre cele mai bogate zone ale capitale se triplase.

„Pentru a împedica criminalitatea, polițiștii din Westimnester implementează un număr de tactici inclusiv folosirea semnelor – în mai multe limbi – avertizându-i pe oameni că, în împrejurimi, există riscul să fie jefuiți și oferindu-le asigurându-i cu privire la prezența polițiștilor“ -declara, în decembrie 2014, un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane.

Situația a stat la fel și în 2019: „Întregistrările de pe o cameră de supraveghere arată cum o bandă de hoți români a furat bunuri de lux în valoare de MILIOANE după ce a răscolit până la 400 de case din Marea Britanie, și au trimis profitul înapoi în Europa de Est în unul dintre cele mai mari comploturi de crimă pe care le-a văzut țara”, titrau cei de la Daily Mail în 2019, pe 1 octombrie.

Cătălin Zaharia, Constantin Stoian, Marian Molocia și Daniel Stoean au fost condamnați la trei ani de închisoare pentru furtul de bijuterii și alte lucruri de valoare. „Poliția îi suspecta că au fost în 500 de case și că au furat obiecte de valoroase de milioane, precum genți Dior, ceasuri Breitling și monede de aur, găsite acasă la Zaharia,“ scria DailyMail.

Florina Spiru, soția lui Cătălin Zaharia, s-a fotografiat cu banii obținuți

Pandemia de coronavirus a schimbat optica: de la hoți și cerșetori la muncitori vitali

„Primul avion care transportă 150 de culegători de fructe, ”români de importanță critică”, care se vor alătura „armatei de pe uscat” – care se luptă să salveze terenurile agricole ale Marii Britanii la Stansted”- titrau pe 16 aprilie cei de la DailyMail.

”Românii se alătură luptei de a salva recolta Marii Britanii alături de „armata britanică de pe uscat”

„Românii, deopotrivă bărbați și femei, au aterizat pe aeroportul din Stansted în această după-amiază. Au fost apoi transportați cu autobuze la o fermă de 7.000 de hectare din Anglia de Est. Firma alimentară G’s Fresh a plătit în jur de 40.000 de lire pentru zbor. Vine pe fondul grijilor că mâncarea va putrezi pe câmpuri dacă nu vor fi găsiți 80.000 de muncitori“.

„Tinerii români, atât femei cât și bărbați, purtând toți măști și mănuși, aproape că au umplul aeroportul gol în grupuri de câte cinci pentru a se conforma cu regulile de distanțare socială. Au fost apoi transportați cu autobuzele la o fermă de 7.000 de hectare din Anglia de Est, înainte de începerea sezonului culesului de luni. Românii se alătură luptei de a salva recolta Marii Britanii alături de „armata britanică de pe uscat” care a fost creată pentru a preveni putrezirea recoltei,” se mai arată în articol.

”Sunt cruciali”

„Organizând acest zbor ne onorăm angajamentul față de aceia care au lucrat cu noi un număr de ani. Sunt cruciali pentru culesul recoltelor, în acest caz, salată verde. Ei vor sta la baza eficienței noastre pe măsură ce antrenăm noul personal britanic. Fără ei avem avea recoltele putrezind pe câmp”, a declarat Beverly Dixon, director HR al companiei G’s Fresh, cea care a organizat zborul românilor.

Acești muncitori din România știu ce înseamnă siguranța alimentară. Ei vor furniza baza în timp ce noi îi antrenăm pe britanici. Beverly Dixon, director HR al companiei:

Ca urmare a crizei de coronavirus, guvernul britanic și-a încurajat cetățenii să ocupe posturile de culegători, însă britanicii nu s-au înghesuit să le ocupe.

