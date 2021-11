Cum e văzut Nicuşor Dan. Specialist în comunicare: Are un fel de închidere în el, dar poate câştiga pe termen lung

Doar 8% dintre români au o părere bună despre Nicuşor Dan, arată un sondaj Avangarde, realizat la comanda PSD şi prezentat în această săptămână. „E o scădere dramatică, iar ea se explică prin modalitatea de comunicare. Dar el este un matematician, aşa că nici nu putem să aşteptăm altceva“, crede specialistul în comunicare politică Dumitru Borţun.

„Vreau să-i asigur pe bucureşteni că această instituţie va fi partenerul lor şi să spun din nou: nu se poate să nu reuşim“, promitea Nicuşor Dan la primul discurs în care a purtat eşarfa tricoloră de primar peste umeri.

Se întâmpla în urmă cu un an, pe 29 octombrie, cu ocazia ceremoniei de învestire de la sediul Primăriei Capitalei. Tot atunci anunţa şi că va deschide uşa mare a primăriei – un gest simbolic pentru a le arăta bucureştenilor că pot intra în instituţie „aşa cum face orice proprietar“.

Nicușor Dan pe 29 octombrie, cu ocazia ceremoniei de învestire de la sediul Primăriei Capitalei | Foto: Facebook

Nicio audienţă cu bucureştenii

Parteneriatul propus de Nicuşor Dan bucureştenilor a avut însă mai multe dificultăţi. De când și-a preluat mandatul, Nicușor Dan a primit peste 700 de cereri de audiență din partea oamenilor. Primarul Bucureştiului nu a onorat însă niciuna dintre ele.

„Voi avea un program de audiență în momentul în care vom rezolva problemele structurale ale orașului“, a explicat edilul, la începutul lunii septembrie, pentru Libertatea.

Nicușor Dan nu a onorat nici o cerere de audiență primită de la bucureșteni, din cele 700 | Foto: Facebook

Activ pe Facebook

În lipsa contactului direct cu bucureştenii, cei care şi-au propus să fie atenţi deopotrivă la forma şi la conţinutul mesajelor lui Nicuşor Dan au putut să rămână la curent cu activitatea sa doar urmărindu-l la televizor ori prin intermediul reţelelor de socializare.

Începând din 29 octombrie 2020, Nicuşor Dan a acceptat invitaţia la 21 de interviuri televizate. Pe reţelele sociale a fost însă mai comunicativ: a postat într-un an pe Facebook de 322 de ori – aproape zilnic.

Peste 20% dintre mesajele pe care le-a adresat bucureştenilor prin intermediul platformei de socializare fac referire direct sau indirect la fosta administraţie sau la fostul primar Gabriela Firea.



Puțin peste 10% dau detalii şi înregistrări din şedinţele de Consiliu General şi din dezbaterile pe care acesta le-a condus din sediul de pe strada Regina Elisabeta.

Nicușor Dan ține legătura cu bucureștenii prin intermediul rețelelor de socializare | Foto: Facebook

Mai multe întâlniri cu presa în primele luni de mandat

De când și-a preluat mandatul de primar general, Nicușor Dan a avut 18 declarații de presă și 15 conferințe. Pe lângă ele, edilul a avut și câteva intervenții la diverse dezbateri sau evenimente la care a fost invitat.

Prima ieșire în fața jurnaliștilor ca primar general a fost în 29 octombrie, la Primăria Capitalei, atunci când a vorbit despre datoriile instituției, criza COVID-19 și procesele în care este implicată municipalitatea.

Nicușor Dan a fost ceva mai deschis în a se întâlni cu presa în primele două luni de mandat, noiembrie și decembrie. Din ianuarie, declarațiile și conferințele s-au mai rărit, de la nouă întâlniri pe lună cu jurnaliștii la trei-patru.

Conferințele au durat între 20 de minute și o oră și jumătate, până la epuizarea tuturor întrebărilor reporterilor. Subiectele conferințelor s-au concentrat în mare parte pe situația termoficării și a bugetului Capitalei.

Nicușor Dan, la o conferință de presă | Foto: Facebook

Până la începutul acestui an, edilul a ieșit public cel mai des împreună cu fostul premier și lider PNL Ludovic Orban.

Nicuşor Dan nu a răspuns niciunui mesaj transmis de bucureşteni în subsolul postărilor sale.

„Nu are inteligență emoțională”

Specialistul în comunicare politică Dumitru Borţun spune că slabele abilităţi de comunicare au fost cele care au erodat relaţia edilului cu alegătorii.

„În primul rând, nu are inteligenţă emoţională, aceea care ne permite să fim empatici, să sesizăm ce vor oamenii, să le înţelegem intenţiile. E incapacitatea de a sesiza aşteptările celuilalt. În plus, Nicuşor Dan are un fel de închidere în el. Iar asta se vede şi în discursurile lui”, crede Borțun.

Pe comunicare nonverbală este poker-face. Nu exprimă nimic. Apoi, în ce priveşte comunicarea paraverbală – ton, intonaţie, accent, pauze, toate lucrurile care fac actul de comunicare să fie agreabil – îi lipsesc alte calităţi. El are un ton tern, constant şi sacadat. Dumitru Borţun, profesor universitar:

O pauză de cinci luni

După primele şase luni de mandat, Nicuşor Dan a mai făcut un pas înapoi în ce priveşte comunicarea cu bucureştenii: a decis să evite pentru o perioadă toate interviurile şi apariţiile publice.

„A fost o pauză de comunicare în perioada mai-septembrie pentru că așa m-am gândit eu, să nu ies până nu dau drumul la marile șantiere”, a explicat Dan pentru hotnews.ro.

O bună perioadă de timp, Nicușor Dan a evitat interviurile și aparițiile publice | Foto: Facebook

În această perioadă, Facebook a rămas principalul canal de comunicare folosit pe Nicuşor Dan pentru a comunica deciziile administraţiei, dar şi pentru a se prezenta în faţa bucureştenilor.

Avem toleranţă la necinste, la lipsă de onestitate, la furtişaguri, la minciuni, la manipulare. În schimb, avem mari aşteptări de la comunicare. Să-l simţim că-i al nostru, să vorbească pe înţelesul nostru, să mai facă şi el o glumă. Dumitru Borţun, specialist în comunicare politică:

„Mai ţineţi minte glumele inventate de Adrian Năstase, de Traian Băsescu, chiar de Vadim Tudor? De multe ori, ei căutau prilejul de a face o glumă, construiau acest comportament cu echipa de comunicare, pentru că ştiau că au alegători care nu-i înţeleg dacă nu fac şi o glumiţă”, mai spune Borțun.

Dumitru Borţun, specialist în comunicare politică | Foto: Agerpres

Canalul de YouTube, abandonat

Dacă în campania electorală Nicuşor Dan încărca pe contul său de YouTube şi distribuia aproape zilnic filmări de la acţiunile din teren, ziua în care a fost ales de bucureşteni a adus o schimbare majoră în expunerea sa de pe platforma video.

Astfel, începând din 27 septembrie 2020, singura filmare adăugată de primarul Bucureştiului pe contul personal este un mesaj transmis de fotbalistul Stefan Savić de la echipa Atlético Madrid cluburilor sportive de copii din România.

În timpul campaniei electorale, candidatul susţinut de PNL şi USR PLUS la Primăria Capitalei îi îndemna pe alegători să-i semnaleze problemele cu care se confruntă prin intermediul portalului bucurestiumilit.ro.

„Invităm bucureştenii să spună ei înşişi cum văd oraşul, să semnaleze toate problemele pe care le văd: şi probleme punctuale, şi probleme de structură. Rezultatul va fi că, în momentul în care vom merge la primărie, vom face un dosar cu acele probleme punctuale, pe care le vom rezolva”, spunea Nicuşor Dan în septembrie 2020.

Astăzi, site-ul este nefuncţional.

Operațiunea „frizerul”

Un moment în care primarul Capitalei a ascultat sugestiile bucureştenilor a fost schimbarea sa de look: Nicuşor Dan a ales să-şi tundă părul după ce a devenit ţinta ironiilor cu privire la frizura sa neîngrijită.

„Am primit reproşuri de la multă lume, să mă conformez, pentru că nu este despre mine, ci despre cum îşi închipuie multă lume că ar trebui să arate un primar pe care ei l-au votat”, a explicat edilul la „Interviurile lui Vitalie“, difuzate pe site-ul PRO TV.

Nicușor Dan a primit multe critici din cauza frizurii sale neîngrijite | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Comunicarea cu măsură, o strategie câștigătoare

Dumitru Borţun crede însă că sobrietatea şi reţinerea lui Nicuşor Dan în contextul apariţiilor publice ar putea reprezenta o strategie câştigătoare în următorii ani de mandat.

„Pe termen lung câştigi, vă spun categoric. Gândiţi-vă la exemplul Vadim Tudor: pe termen scurt, făcea senzaţie, intra în atenţia oamenilor, toată lumea ştia de el. Dar pe termen lung i s-a erodat autoritatea, credibilitatea şi ajunsese să se certe cu Oana Zăvoranu prin emisiuni televizate. El s-a erodat singur, pentru că strategia de a comunica orice, oricând, oricum nu este câştigătoare pe termen lung“, crede Dumitru Borţun.

„Nu poţi să reinventezi un om”, mai spune el, adăugând că ar trebui ca bucureștenii să-și „reseteze” așteptările în ceea ce privește comunicarea cu primarul Capitalei.

Foto principală: Inquam Photos / Ilona Andrei

