Sezonul rece aduce numeroase provocări pentru șoferi

În special dimineața devreme și seara, riscul de accidente este ridicat: ceața se numără printre cele mai periculoase fenomene meteorologice din toamnă și iarnă: poate apărea dintr-o dată și reduce considerabil vizibilitatea.

Mulți șoferi subestimează acest pericol și sunt nepregătiți atunci când ceața transformă carosabilul într-o zonă de risc. Cu o conduită corectă, pericolul de accidente poate fi redus semnificativ. Iată cinci sfaturi importante de la experți:

Reduceți viteza

De îndată ce vizibilitatea este limitată de ceață, regula de aur este aceea de a reduce viteza.

„Dacă vizibilitatea din cauza ceții, ninsorii sau ploii este mai mică de 50 m, nu se poate circula cu mai mult de 50 km/h”, conform Merkur.de.

Dublarea distanței de siguranță

Distanța minimă față de vehiculul din față trebuie să fie egală cu vizibilitatea: la 50 m vizibilitate, cel puțin 50 m distanță.

„Mulți șoferi tind instinctiv să se agațe de stopurile mașinii din față – însă aceasta oferă un fals sentiment de siguranță”, explică un expert al ÖAMTC.

„Pe drumurile naționale sau pe autostrăzi, distanța este de multe ori mult prea mică, iar viteza prea mare pentru vizibilitatea redusă”.

Folosiți iluminarea corectă

Cea mai bună combinație pe timp de ceață: faza scurtă, proiectoarele de ceață și, la o vizibilitate sub 50 m, farul de ceață din spate.

Faza lungă este interzisă, ea agravează vizibilitatea prin reflexii. Atenție: sistemele moderne de aprindere automată a luminilor nu detectează întotdeauna corect ceața, de aceea faza scurtă trebuie, dacă este nevoie, pornită manual. Proiectoarele de ceață răspândesc lumina la nivelul carosabilului și îmbunătățesc astfel considerabil vizibilitatea.

Creșterea atenției și pauze frecvente

Conducerea pe timp de ceață este extrem de solicitantă pentru ochi. Pe trasee mai lungi sunt necesare pauze mai dese decât la vizibilitate normală.

Pregătirea înainte de plecare

Curățați farurile și geamurile înainte de a porni la drum pentru a asigura o vizibilitate clară. Pe parcursul călătoriei, folosiți ștergătoarele și ventilatorul pentru a menține vizibilitatea. În definitiv, ceața reduce deja destul de mult vizibilitatea.

Ce este ceața

Ceața este un fenomen meteorologic constituit dintr-o aglomerare foarte fină de particule de apă aflate în suspensie în atmosferă, foarte aproape de sol. Ea își face apariția mai ales toamna și primăvara. De asemenea, ceața poate fi văzută și în restul anului, în special pe timpul iernii. Iată mai multe informații despre ce este ceața și cum se formează.



