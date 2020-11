Banii de buzunar

Aceștia sunt una dintre componentele esențiale ale educației financiare în cazul copiilor. Cu toate acestea, nu este ușor să stabilești suma corectă. Alocarea unei sume fixe ​​la o dată fixă – în fiecare săptămână sau în fiecare lună –, anumite plăți pentru diverse sarcini domestice, toate aceste opțiuni au argumentele lor pro și contra.



În primul rând, este important să stabilești niște reguli. De exemplu, trebuie să impui o limită a sumei, dacă aceasta este fixă. Sau să oferi plăți numai pentru treburi casnice specifice, iar în acest sens ar trebui să știi că nu este recomandat să-ți remunerezi copilul pentru că și-a făcut curat în cameră sau te-a ajutat la strânsul mesei.

Limitarea la banii câștigați

Aceasta este una dintre cele mai complexe teme ale educației financiare pe care copiii trebuie să le pună în practică. Poți profita de suma stabilită ca alocație pentru copil pentru a-i preda noțiunile de bază. De exemplu, poți să distribui banii de buzunar la intervale regulate, dar să refuzi să mărești suma alocată sau să o plătești mai devreme, dacă ți se solicită acest lucru. De asemenea, îi poți arăta cum să economisească. De exemplu, dacă dorește să facă ceva special cu banii lui, atunci va trebui să îi pună deoparte până la o anumită dată.

Realizarea unui buget

În mod sigur, un copil nu are atâtea cheltuieli ca părintele său. Cu toate acestea, poate fi un bun exercițiu să învețe să facă un buget. Un adolescent are câteva cheltuieli principale, precum îmbrăcămintea, ieșirile cu prietenii, produse culturale ori jocuri etc. Bugetul poate fi realizat lunar și îi poate permite să își facă o idee despre economiile disponibile. Există multe aplicații dedicate gestionării bugetului, dar și un simplu caiet, un creion și două coloane – venituri și cheltuieli – pot rezolva problema. Calculele ar trebui să devină automate pentru copil, indiferent de frecvența aleasă.

Capacitatea de a economisi se învață

După ce copilul începe să pună deoparte niște bani sau chiar să primească o formă de plată în schimbul unor servicii prestate, îl poți încuraja să economisească, plătindu-i o anumită dobândă la un interval regulat.



Economisirea îi permite să se poată distra într-o zi făcând o achiziție mai mare – o bicicletă, o consolă de jocuri etc. Aceasta poate fi o lecție valoroasă pe termen lung și poate fi predată copilului cât mai devreme.

Pentru a câștiga bani trebuie să lucreze

Dacă ai un copil adolescent, îl poți încuraja să câștige niște bani, de exemplu, lucrând câteva ore pe zi, eventual în vacanță. Un copil mai mic poate fi încurajat să câștige bani vânzând jucării pe care nu le mai folosește. Ideea principală este aceea de a-l educa atât în ceea ce privește valoarea banilor, cât și munca în sine.



Unui copil mai mare îi poate fi deschis și un cont bancar, cum sunt cele de economisire, pentru a duce la un nivel superior educația lui financiară.



Între 12 și 15 ani, copilul devine independent, însă, în această etapă a vieții, tentațiile sunt numeroase, iar economisirea banilor nu reprezintă o prioritate. Toate aceste idei ar trebui să îi permită copilului tău să dobândească reflexele potrivite pentru a obține în timp independență financiară.



