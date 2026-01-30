Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, s-a dus vineri în Turcia pentru a purta discuții în contextul unui nou episod de creștere a tensiunilor în Orientul Mijlociu. Teheranul caută să „întărească în mod constant legăturile cu vecinii, pe baza unor interese comune”, a comentat această vizită purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Extene, Esmaeil Baghaei.

Liderii regionali din Orientul Mijlociu depun eforturi diplomatice intense în speranța să convingă Statele Unite să nu atace, iar cele două părți aflate în conflict – Teheranul și Washingtonul – să găsească un oarecare compromis.

Însă o „armadă” americană – așa cum a numit-o miercuri președintele Donald Trump – continuă să se poziționeze în apropierea apelor iraniene, condusă de portavionul USS Abraham Lincoln.

Prezența militară americană în apropiere de Iran Foto: Profimedia

La rândul lor, autoritățile politice, militare și judiciare din Iran continuă să transmită mesaje de sfidare, indicând faptul că regimul de la Teheran se concentrează pe apărare, nu pe discuții.

„Prioritatea Teheranului nu este în prezent să negocieze cu Statele Unite, ci să fie pregătit 200% să apere țara noastră”, a declarat, pentru presa de stat, Kazem Gharibabadi, un reprezentant important al echipei de negociatori.

Gharibabadi susține că Teheranul și Washingtonul au schimbat mesaje prin intermediari, dar, chiar dacă există condiții potrivite pentru discuții, Iranul rămâne pe deplin pregătit să se apere pe motiv că a fost atacat în iunie anul trecut – inițial de Israel, apoi de Statele Unite – exact când negocierile erau pe cale să înceapă.

Armata iraniană susține că este pregătită

Regimul din Iran a ținut în ultimele zile să se prezinte ca o forță armată puternică, în urma a numeroase exerciții militare desfășurate de la războiul de 12 zile din iunie, când mai mulți generali au fost uciși, iar trei situri nucleare au fost devastate.

Armata iraniană a anunțat joi înzestrarea forțelor sale cu încă 1.000 de drone „strategice”: kamikaze, de luptă, de recunoaștere și capacități de război cibernetic menite să lovească ținte fixe sau mobile pe uscat, în aer și pe mare.

Iranul afirmă că și-a dotat armata cu 1.000 de noi drone strategice Foto: Profimedia

„Proporțional cu amenințările cu care ne confruntăm, agenda armatei include menținerea și îmbunătățirea avantajelor strategice pentru o luptă rapidă și un răspuns decisiv la orice agresiune”, a declarat comandantul armatei iraniene, Amir Hamati.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și-a lăudat anterior capacitatea de a rezista oricărui atac și de a continua să lanseze rachete balistice și de croazieră împotriva Israelului, precum și împotriva resurselor americane din întreaga regiune, în caz de necesitate.

Poporul nostru va muri

La Teheran și în întreaga țară, iranienii urmăresc îndeaproape retorica adesea contradictorie a lui Trump, care oscilează între amenințări și disponibilitatea de a negocia.

Cei mai fervenți susținători ai Republicii Islamice par neclintiți în sprijinul lor față de regim, chiar dacă Washingtonul spune că regimul iranian este în cea mai slabă stare de la preluarea puterii în urmă cu aproape o jumătate de secol.

„America nu poate face absolut nimic”, a declarat o tânără din Teheran pentru Al Jazeera, repetând un refren preferat al ghidului suprem Ali Khamenei și al oficialilor săi de rang înalt.

„Chiar dacă, Doamne ferește, vor lansa o rachetă spre noi, Republica Islamică este cea care va da un răspuns decisiv și le va nivela bazele”, a adăugat ea.

Propagandă pentru ghidul suprem Ali Khamenei într-o stație de autobuz din Teheran Foto: Profimedia

Chiar dacă regimul de la Teheran și suporterii săi rămân concentrați asupra amplorii daunelor pe care le-ar putea provoca Israelului și Statelor Unite în cazul unui atac, mulți iranieni se tem de ce ar putea însemna pentru ei un al doilea conflict militar în decurs de un an.

„Cred că un alt război ar fi absolut teribil pentru ambele țări (Iran și Statele Unite/ Israel – n.r.), iar oamenii din țara noastră vor muri”, a declarat studentă din Teheran.

„Dacă ar izbucni războiul, ne-am confrunta cu distrugere și devastare. Sper că acest lucru nu se va întâmpla”, a spus un bărbat de aproximativ 50 de ani. Toți cei intervievați au cerut să rămână anonimi din motive de securitate.

Pregătiri

Autoritățile iraniene depun eforturi pentru a spori pregătirea civililor în caz de război. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a delegat anumite responsabilități către guvernatorii provinciilor de frontieră, permițându-le să importe bunuri esențiale, în special alimente.

Atenția s-a îndreptat, de asemenea, către nevoia stringentă de adăposturi publice pentru a proteja populația de atacuri aeriene.

Donald Trump, pe coperta unui ziar din Iran Foto: Profimedia

Alireza Zakani, primarul Teheranului, a emis joi un comunicat în care afirmă că și-a stabilit ca prioritate să contruiască „adăposturi în parcările subterane”.

Cu toate acestea, proiectul va fi finalizat abia „în următorii ani”, ceea ce înseamnă că iranienii vor avea din nou puține locuri unde să se adăpostească în cazul unor bombardamente.

„Moartea este peste tot în jurul nostru”

Un nou conflict va conduce probabil la o nouă blocare a comunicațiilor, așa cum s-a întâmplat în timpul războiului din iunie anul trecut și în timpul protestelor desfășurate recent în întreaga țară, unul dintre cele mai sângeroase capitole din Iran de la instaurarea Republicii Islamice în 1979.

Cei care au reușit între timp să se conecteze la internet văd acum imagini cu vărsarea de sânge din ultimele săptămâni și sunt îngrijorați de posibilitatea unor violențe și mai grave în cazul unui război.

„Mă tem că în curând ne vom trezi din nou noaptea din cauza sunetelor unor explozii puternice”, a spus o tânără din Teheran, adăugând că a fost inundată de imagini și videoclipuri sfâșietoare cu protestatari uciși în toată țara. „Dar chiar și fără război, moartea este deja peste tot în jurul nostru”, a conchis ea.

