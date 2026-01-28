„Sperăm că Iranul va veni rapid la masa negocierilor şi va negocia un acord corect şi echitabil – FĂRĂ ARME NUCLEARE – care să fie benefic pentru toate părţile. Timpul se scurge, este cu adevărat esenţial!”, a scris Trump pe contul său de Truth Social.

Donald Trump, care, în primul său mandat la Casa Albă, a retras Statele Unite din acordul asupra pogramului nuclear iranian încheiat în 2015, a reamintit că ultimul său avertisment către regimul de la Teheran a fost urmat de bombardamente în data de 22 iunie 2025.

Bombardamentele de anul trecut s-au soldat cu distrugerea complexului nuclear de la Natanz. Alte două instalații nucleare, de la Isfahan și Fordow, au suferit pagube majore.

„Următorul atac va fi mult mai grav! Nu lăsaţi să se întâmple din nou”, a avertizat liderul republican de la Casa Albă.

Cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite a reiterat că o forță militară navală puternică se îndreaptă spre Iran, în condițiile în care portavionul american USS Abraham Lincoln şi grupul său aeronaval au ajuns în Orientul Mijlociu.

Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a declarat miercuri că nu a avut niciun contact în ultimele zile cu emisarul special american pentru misiuni de pace și Orientul Mijlociu Steve Witkoff și nu a solicitat negocieri, deşi Donald Trump sugerase contrariul.

Trump a avertizat în repetate rânduri că va interveni în cazul în care regimul islamic de la Teheran ar ucide protestatari. Între timp, mii de iranieni au fost uciși în timpul protestelor antiregim desfășurate la nivel național pe parcursul acestei luni, dar președintele american nu le-a venit în ajutor, așa cum a promis la un moment dat.

