Lungimea totală a convoiului, despre care, inițial, s-a raportat, pe baza imaginilor din satelit, că are doar în jur de 27 de kilometri, vorbește despre numărul mare de forțe pe care rușii le-au reunit pentru a încerca să cucerească Kievul, capitala Ucrainei.

Satellite images of the private #American company Maxar show many kilometers long columns of #Russian military equipment approaching #Kyiv from the northwest. It is located a few dozen kilometers from the city pic.twitter.com/4lL6mqDiYz