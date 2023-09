Rona Hartner trece printr-o perioadă extrem de grea din cauza problemelor medicale cu care se confruntă, însă nu își pierde speranța. Artista a fost diagnosticată recent cu cancer la plămâni și metastaze la creier.

Acum, ea face un tratament pentru care plătește 12.000 de euro. Rona Hartner dezvăluia recent că moment nu mai poate să muncească și a rămas fără surse de venit. „Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt acasă. Mă simt foarte bine. Am un tratament de două săptămâni, de fapt, îl fac de la Sfânta Maria. În spital e totuși ok, se ocupă lumea de tine, ești securizat, nu se putea întâmpla nimic rău. Mai greu e când ieși din spital, în toată euforia. Am văzut că mi-au dispărut metastazele la jumate. Am fost atât de euforică, încât acum după trei zile sunt epuizată de oboseală. Mă simt ca la 18 ani, faptul că dispar acele metastaze face să îți dispară oboseala, îți dă o stare foarte bună.”

Rona speră să se vindece cu ajutorul credinței. Artista a primit totuși și o veste bună, iar metastazele de la creier au dispărut jumătate.

„Lupta nu este a mea, este a lui Dumnezeu. Eu am intrat cu șanse nule în această luptă. Când m-a anunțat doctorul pe 12 iulie că am metastaze și aveam cancer 4, eu eram deja aveam șanse nule să reușesc, dar din momentul acela am luat toate armele pe care le știu (…) Am făcut toate sacramentele bisericii, încât în momentul acela nu mai era lupta mea, era lupta lui Dumnezeu”, a mai spus artista, la Antena Stars.

Recomandări 2 Mai, Crevedia, chiar #Toțiștiam. Incompetența și heirupismul statului, dar și ceea ce noi nu am făcut

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Cum și-a anunțat Rona Hartner fiica despre boală

Rita, fiica vedetei, locuiește în Franța cu mama ei și este cel mai mare sprijin pentru ea. Adolescenta a însoțit-o pe Rona Hartner la analize și a avut un șoc când medicul i-a recomandat mamei sale să-și facă testamentul.

„Fata mea locuiește la mine. Fata mea este fata mea. În primul rând, a fost șocul oribil, atunci când a aflat. Era cu mine la consultație și chiar mi-a spus doctorul: «Duceți-vă cu fiica dumneavoastră, să vă faceți testamentul». A fost un șoc groaznic, dar nu mi-a arătat că plânge. S-a dus în camera ei să plângă, ca să nu mă dezamăgească, dar eu i-am spus foarte clar că „Mami, dacă muream, chiar mi-ar fi fost foarte dor de tine și aș fi plecat chiar tristă”, a mărturisit Rona Hartner, la Antena Stars.

Ronei i-a părut rău că nu a putut să își ducă copilul în vacanță, astfel că i-a permis Ritei să meargă împreună cu prietenii la plajă.

Recomandări Regizorul filmului despre Arsenie Boca critică statul: „Perversitatea statului român e că îi împinge pe oameni să nu mai spere nimic de la sistemul public și să aștepte magie”

„Noi am plâns împreună și i-am permis să plângă, pentru că nu e ok să țină în ea atât de mult. Mi-e aproape, mă ajută. Eu i-am spus că vara asta vacanță nu avem, că nu am ajuns la plajă și stau la 5 minute distanță de plajă și i-am spus să iasă cu prietenii, să se distreze, iar eu stau acasă, să dorm câte 20 de ore. Asta e situația”, a mai spus artista, la Antena Stars.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Scandal URIAŞ la înmormântarea soţilor morţi la Crevedia! GESTUL primarului, halucinant. Oamenii s-au revoltat

Viva.ro Imagini rare cu Viorica Dăncilă și soțul ei. Cum s-au îmbrăcat ca să meargă la supermarket. Credeau că nu îi vede nimeni

AVANTAJE.RO Reacția Alexandrei Dinu după ce s-a scris că Bobby Păunescu ar fi filmat-o în timp ce dormea, în vila lui din Positano

FANATIK.RO Sora lui Celine Dion a dat vestea tristă despre artistă: “Putem face prea puțin”

Știrileprotv.ro Accident înfiorător pe „Șoseaua Morții” după o depășire imprudentă. Șoferul a murit pe loc, alte două persoane au fost rănite

Observatornews.ro "Era vizibil în stare de șoc". Un român a dispărut din senin într-o pădure din Germania, apoi a reapărut brusc după 3 ore: n-a ştiut să spună ce-a păţit

Orangesport.ro OUT de la Farul după eliminarea din Conference! Gică Hagi a început curăţenia după ratarea visului european

Unica.ro Mariana Moculescu, atac la adresa Loredanei. 'Prin anii ’90...' Ce a spus despre artistă