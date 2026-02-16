Platforma virală de clipuri video colectează date similare cu cele utilizate de giganți tehnologici precum Alphabet (Google) și Meta (Facebook).

Printre informațiile colectate se numără adresa IP, istoricul de navigare și căutările pe web. Anumite setări de confidențialitate pot limita volumul datelor urmărite.

„Acest lucru funcționează doar pentru că este o operațiune secretă”

„Am fost surprins să descopăr că tracker-ele TikTok sunt deja atât de răspândite”, a declarat Patrick Jackson, director tehnologic al firmei de securitate Disconnect, care a participat la cercetare.

„Acest lucru funcționează doar pentru că este o operațiune secretă. Oamenii ar trebui să aibă o opțiune. Nu ar trebui să se întâmple pe ascuns”.

Un purtător de cuvânt TikTok, citat de Consumer Reports, a afirmat că datele colectate „nu sunt utilizate pentru a grupa indivizii în categorii de interese pentru a permite publicitarilor să-i vizeze” și că informațiile utilizatorilor fără cont TikTok sunt folosite doar pentru rapoarte „agregate”.

„La fel ca alte platforme, datele primite de la advertiseri sunt utilizate pentru a îmbunătăți eficiența serviciilor noastre de publicitate”, a adăugat reprezentantul.

Raportul indică faptul că TikTok ar putea primi informații sensibile de pe site-uri legate de violența domestică, metode contraceptive sau diete.

Platforma, care în 2022 a depășit Google și a devenit cel mai popular site din lume, a declarat că lucrează cu parteneri pentru a evita transmiterea accidentală de informații sensibile, cum ar fi date despre copii sau condiții de sănătate.

TikTok, deținut de firma chineză ByteDance, a fost adesea criticat pentru practicile sale de colectare a datelor. În ianuarie 2026, Biroul Comisarului pentru Informații din Marea Britanie a emis un „aviz de intenție” către TikTok în urma unei investigații privind procesarea datelor copiilor sub 13 ani.

Platforma riscă o amendă de 27 de milioane de lire sterline dacă va fi găsită vinovată de încălcarea legilor britanice privind protecția datelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ucraina a distrus jumătate din cele mai avansate și scumpe sisteme mobile de apărare aeriană ale Rusiei. Moscova, vulnerabilă la loviturile în adâncime
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Unica.ro
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Tudor Chirilă, declarații RARE despre viața de familie. Artistul și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste de dragoste discretă. Actorul a făcut public acum un detaliu neașteptat despre partenera lui: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”
Elle.ro
Tudor Chirilă, declarații RARE despre viața de familie. Artistul și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste de dragoste discretă. Actorul a făcut public acum un detaliu neașteptat despre partenera lui: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”
gsp
Toți au întors capul după ea! Ioana State, apariție spectaculoasă la nunta lui Florentin Petre. Cu ce vedete ale echipei s-a fotografiat cunoscuta dinamovistă
GSP.RO
Toți au întors capul după ea! Ioana State, apariție spectaculoasă la nunta lui Florentin Petre. Cu ce vedete ale echipei s-a fotografiat cunoscuta dinamovistă
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
GSP.RO
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
Parteneri
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Avantaje.ro
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Botez de poveste în familia Roxanei Nemeș! Vedeta și-a creștinat gemenii, pe Ania și Zain, într-un decor de basm. Secretul siluetei sale la doar câteva luni după naștere
Tvmania.ro
Botez de poveste în familia Roxanei Nemeș! Vedeta și-a creștinat gemenii, pe Ania și Zain, într-un decor de basm. Secretul siluetei sale la doar câteva luni după naștere

Alte știri

Elena Mateescu, director ANM, anunță frig, lapoviță și strat de zăpadă în unele zone. Când va ninge în București
Știri România 11:04
Elena Mateescu, director ANM, anunță frig, lapoviță și strat de zăpadă în unele zone. Când va ninge în București
ÎCCJ anulează definitiv sechestrul de peste 1.000.000.000 de lei pus pe averea lui Viorel Micula
Știri România 10:44
ÎCCJ anulează definitiv sechestrul de peste 1.000.000.000 de lei pus pe averea lui Viorel Micula
Parteneri
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul” african ce zboară pe lângă CFR
Adevarul.ro
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul” african ce zboară pe lângă CFR
Assad Al-Hamlawi, out din lot după ce a fost pedepsit de Coelho! Preşedintele Craiovei confirmă: “Nu a făcut un titlu de glorie din asta!”
Fanatik.ro
Assad Al-Hamlawi, out din lot după ce a fost pedepsit de Coelho! Preşedintele Craiovei confirmă: “Nu a făcut un titlu de glorie din asta!”
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Anunțul important făcut de Sore. Artista a luat o decizie mult așteptată de fani, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Declarațiile vedetei: „Am o surpriză pentru toată lumea”
Elle.ro
Anunțul important făcut de Sore. Artista a luat o decizie mult așteptată de fani, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Declarațiile vedetei: „Am o surpriză pentru toată lumea”
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Televiziunea la care ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Ce crede Florin Călinescu
Stiri Mondene 10:45
Televiziunea la care ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Ce crede Florin Călinescu
Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor România 2026. Reacția colegilor a fost dură: „E vai steaua ei”
Stiri Mondene 10:34
Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor România 2026. Reacția colegilor a fost dură: „E vai steaua ei”
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
ObservatorNews.ro
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Libertateapentrufemei.ro
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Parteneri
Mihai Bobonete a ieșit jubilând de la Craiova - FCSB și a făcut o promisiune: „Turneu național!”
GSP.ro
Mihai Bobonete a ieșit jubilând de la Craiova - FCSB și a făcut o promisiune: „Turneu național!”
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
GSP.ro
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
Parteneri
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Mediafax.ro
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
VIDEO Tentativă de răpire în supermarket! Fetița de un an și jumătate a fost smulsă de lângă mama ei
StirileKanalD.ro
VIDEO Tentativă de răpire în supermarket! Fetița de un an și jumătate a fost smulsă de lângă mama ei
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Redactia.ro
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
ȘOCANT! După ce Gheorghe Chindriș a fost ucis, principalul suspect a în... Vezi mai mult
KanalD.ro
ȘOCANT! După ce Gheorghe Chindriș a fost ucis, principalul suspect a în... Vezi mai mult

Politic

Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal”
Politică 15 feb.
Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal”
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută”
Politică 15 feb.
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută”
Parteneri
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
Sorin Cârţu a scos în evidenţă problemele de arbitraj din “dubla” Universitatea Craiova – FCSB: “Este o polemică la anularea golului doi! Am vorbit cu Porumboiu”
Fanatik.ro
Sorin Cârţu a scos în evidenţă problemele de arbitraj din “dubla” Universitatea Craiova – FCSB: “Este o polemică la anularea golului doi! Am vorbit cu Porumboiu”
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată