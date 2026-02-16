Platforma virală de clipuri video colectează date similare cu cele utilizate de giganți tehnologici precum Alphabet (Google) și Meta (Facebook).

Printre informațiile colectate se numără adresa IP, istoricul de navigare și căutările pe web. Anumite setări de confidențialitate pot limita volumul datelor urmărite.

„Acest lucru funcționează doar pentru că este o operațiune secretă”

„Am fost surprins să descopăr că tracker-ele TikTok sunt deja atât de răspândite”, a declarat Patrick Jackson, director tehnologic al firmei de securitate Disconnect, care a participat la cercetare.

„Acest lucru funcționează doar pentru că este o operațiune secretă. Oamenii ar trebui să aibă o opțiune. Nu ar trebui să se întâmple pe ascuns”.

Un purtător de cuvânt TikTok, citat de Consumer Reports, a afirmat că datele colectate „nu sunt utilizate pentru a grupa indivizii în categorii de interese pentru a permite publicitarilor să-i vizeze” și că informațiile utilizatorilor fără cont TikTok sunt folosite doar pentru rapoarte „agregate”.

„La fel ca alte platforme, datele primite de la advertiseri sunt utilizate pentru a îmbunătăți eficiența serviciilor noastre de publicitate”, a adăugat reprezentantul.

Raportul indică faptul că TikTok ar putea primi informații sensibile de pe site-uri legate de violența domestică, metode contraceptive sau diete.

TikTok a devenit cel mai popular site din lume în ultimii 4 ani

Platforma, care în 2022 a depășit Google și a devenit cel mai popular site din lume, a declarat că lucrează cu parteneri pentru a evita transmiterea accidentală de informații sensibile, cum ar fi date despre copii sau condiții de sănătate.

TikTok, deținut de firma chineză ByteDance, a fost adesea criticat pentru practicile sale de colectare a datelor. În ianuarie 2026, Biroul Comisarului pentru Informații din Marea Britanie a emis un „aviz de intenție” către TikTok în urma unei investigații privind procesarea datelor copiilor sub 13 ani.

Platforma riscă o amendă de 27 de milioane de lire sterline dacă va fi găsită vinovată de încălcarea legilor britanice privind protecția datelor.

