Primul restaurant subacvatic din Europa se află în Norvegia și va fi gata pâna la începutul anului viitor. Construcția a început să prindă deja contur.

Lucrările la Under, restaurantul parțial scufundat la 5 metri sub apă, au început din luna februarie a acestui an.

Localul cu forma unui periscop se află în Lindesnes, sudul Norvegiei, și este structurat pe trei nivele. Under va include o fereastră panoramică lată de 12 metri şi este proiectat să devină parte din mediul marin, fiind proiectat să devină un recif artificial pentru midii.

Restaurantul capabil să reziste la cele mai vitrege condiţii meteorologice are o capacitate de 100 de persoane. Firma norvegiană de arhitectură Snohetta, cea care a proiectat localul, se așteaptă ca totul să fie gata în anul 2019.

„Unul dintre beneficiile acestei clădiri este legat de felul în care conectează natura și pământul și modul în care poți coborî de pe uscat în siguranță, printr-o structură tubulară, până pe fundul mării”, a precizat Rune Grasdal, arhitectul-șef al proiectului.

Cu siguranță oameni din toată lumea vor trece pragul acestui restaurant spectaculos. E bine de știut că bucătarul-șef Nicolai Ellitsgaard a conceput un menu axat pe fluxul anotimpurilor, dar fructele de mare vor fi predominante.

