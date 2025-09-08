Temperaturi de vară

Temperatura maximă va fi de 30…31 de grade. În intervalul 08 septembrie, ora 12 – 08 septembrie, ora 23, municipiul București nu se va afla sub incidența unui mesaj de alertă general.

Și marți, 9 septembrie, vremea se va menține călduroasă în București. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 32 de grade, iar cea minimă va fi de 14…16 grade.

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Vineri, 5 septembrie, meteorologii au anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 8 septembrie – 6 octombrie 2025.

În săptămâna 8-15 septembrie 2025, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice și sudice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

În săptămâna 15-22 septembrie 2025, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Recomandări Cazul controversat al gemenelor exmatriculate, cu nota 4 la purtare pentru bullying. Cum a reușit mama elevelor să le „salveze” anul școlar

Vreme neobișnuită

În săptămâna 22-29 septembrie 2025, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în vestul și sudul teritoriului. Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele nordice.

Prognoza meteo pentru săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie 2025 Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea sudică a teritoriului.













Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE