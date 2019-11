De Andreea Radu,

„Trebuie să avem grijă ca după CEx echipa noastră să rămână unită, să nu ne împărțim în două sau trei echipe.

Trebuie să ne reformăm, dar o reformă reală, adevărată. Eu nu m-am întâlnit cu cineva ca să fac vreun rău acestui partid. Eu am spus să avem grijă de partid, apoi de noi. Să nu facem rău partidului, să nu ne sfâșiem. Am înțeles că sunt mai multe variante, să vedem care echipă va strânge mai multe sufragii, să ieșim o echipă, nu mai multe”, a declarat Gabriela Firea.

Întrebată ce va face în cazul în care i se va cere demisia, Firea a declarat: „Mie mi s-ar părea normal să respectăm statutul, să organizăm un Congres cât mai rapid”.

„Pentru o conducere interimară nu voi candida, nu voi merge pe această idee. Pentru Congres, analizez, mă voi gândi.

Depinde ce va face doamna Dăncilă. Am vorbit și cu ea, și cu Ciolacu, și cu Stănescu. Am avut ședință la București și am decis că trebuie să nu fărâmițăm partidul”, a răspuns Gabriela Firea atunci când a fost întrebată dacă se gândește să preia conducerea PSD.

Comitetul Executiv Naţional al PSD se reunește într-o ședință tensionată, în urma rezultatului dezastruos de la alegerile prezidențiale. Se cere demisia Viorică Dăncilă, iar, ieri, Marcel Ciolacu părea că deține susținerea majorității liderilor de a prelua conducerea partidului, după îndepărtarea acesteia de la șefia partidului.



