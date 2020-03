De Petre Dobrescu,

Publicația Școala 9 a discutat cu medicul pediatru Roxana Hristianovici, membru al Asociației de Pediatrie și Consultanță în Alăptare, despre cum poate fi abordat acest subiect cu copiii.

Copilul va încerca să creeze propria narațiune din frânturi de informație prinse de la televizor sau din discuțiile adulților. De aceea, este recomandat ca părinții să înceapă de la întrebările sau îngrijorările sale. Să îl întrebe ce îl supără, ce îl îngrijorează, ce îi stârnește frică.

În cazul în care părintele nu are, la rândul său suficiente informații, poate să ajute copilul să construiască o listă cu întrebări, pe care le poate, mai apoi, adresa unui medic în care are încredere, arată medicul pediatru citat.

La grădiniță, medicul de la cabinet ar trebui să găsească soluții împreună cu educatorul – spre exemplu să le pună filmulețe sau să le citească.

Întrebările au fost: O să murim? Dacă nu mă spăl pe mâini, mor? O să stăm în casă și n-o să mai ieșim afară? O să moară părinții noștri?

În timp ce este o idee bună să vorbești copiilor în repetate rânduri despre reguli de igienă, să îi înveți să se spele pe mâini, să strănute în cot, să nu pună mâna murdară la gură sau să nu arunce șervețele folosite altundeva decât la coș, nu este o idee la fel de bună să le alimentezi frica, spune medicul, citat de Școala 9.

Dacă le dai informații pe care nu le-au cerut, precum numărul de morți, sau îi ameninți ca să le obții cooperarea, poți să creezi, fără să vrei, o traumă. Nu e bine să le spui lucruri precum ”dacă nu te speli pe mâini faci coronavirus!”. Medicul pediatru atrage atenția, însă, că nici dacă le ascunzi informații sau le ignori temerile nu e bine.

Să nu îi spui: stai calm, e OK, n-ai nimic. E normal să îi validezi emoțiile, frica. Frica de boală e ceva ce avem cu toții, cu atât mai mult când ești mic. Nu-i spunem lucruri pe care nu o să le putem ține: tu în mod sigur nu o să ai boala, n-o să ajungi la spital, n-o să iei tratament.



